В Тюмени уволилась бизнес-советник Моора

Posted 10 февраля, 11:07
Published 10 февраля, 11:07
Modified 10 февраля, 11:09
Updated 10 февраля, 11:09
Езикеева являлась советником губернатора с февраля 2018 года. Причины увольнения не уточняются, рассказал источник РБК Тюмень.
Одновременно Езикеева возглавляет региональную Торгово-промышленную палату (ТПП) и теперь сосредоточится на этой деятельности, пояснил политолог Александр Безделов. По его мнению, функционал ТПП расширился и требует больше внимания.
«Экономическая ситуация изменилась и необходимо более плотное развитие внешнеторговых контактов. ТПП как раз занимается именно этой сферой. Думаю, на основном фронте работ достаточно большая загруженность, которая не позволяет совмещать ее с деятельностью советника», — пояснил Безделов.
По его мнению, должность после Ольги Езикеевой может остаться свободной, потому что не имеет четкого круга штатных обязанностей. Это аналитическая работа, выработка рекомендаций для властей региона, включая его главу.
Ранее бывший советник губернатора Тюменской области Евгений Филипович попал под уголовку за обман. Он обещал покровительство нелегальным лесорубам, но их поймали на первой же партии леса.