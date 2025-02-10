В России рассмотрят предложение о запрете бодипозитива

В документе, который Милонов направил в ведомство, указано, что сторонники бодипозитива не только отвергают общепринятые стандарты красоты, но и продвигают идеи, способствующие нездоровому образу жизни, включая недостаток физической активности и отсутствие самодисциплины, сообщает 56orb.ru. Депутат выразил мнение, что жители России под воздействием западных трендов воспринимают эту социальную тенденцию как руководство к действию, что может иметь серьезные негативные последствия. Некоторые люди рискуют своим здоровьем, доводя себя до хронических заболеваний и игнорируя основные правила гигиены. Это может привести к ожирению и преждевременной смерти. Милонов акцентирует внимание на том, что именно в этом заключается угроза бодипозитива для здоровья россиян.