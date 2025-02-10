В России рассмотрят предложение о запрете бодипозитива

Posted 10 февраля, 11:07
Published 10 февраля, 11:07
Modified 10 февраля, 11:07
Updated 10 февраля, 11:07
В документе, который Милонов направил в ведомство, указано, что сторонники бодипозитива не только отвергают общепринятые стандарты красоты, но и продвигают идеи, способствующие нездоровому образу жизни, включая недостаток физической активности и отсутствие самодисциплины, сообщает 56orb.ru. Депутат выразил мнение, что жители России под воздействием западных трендов воспринимают эту социальную тенденцию как руководство к действию, что может иметь серьезные негативные последствия. Некоторые люди рискуют своим здоровьем, доводя себя до хронических заболеваний и игнорируя основные правила гигиены. Это может привести к ожирению и преждевременной смерти. Милонов акцентирует внимание на том, что именно в этом заключается угроза бодипозитива для здоровья россиян.
Он утверждает, что «свободное распространение идей бодипозитива ставит под угрозу здоровье нации», и призывает власти предпринять меры вплоть до запрета этой идеологии.
Журналисты высказывают мнение о том, что рост популярности бодипозитива может быть обусловлен коммерческими интересами. Образы бодипозитива активно используются в рекламных кампаниях с целью увеличения продаж. В результате стремление к бодипозитиву может оказаться всего лишь хорошо продуманной маркетинговой стратегией, не имеющей ничего общего с искренним принятием себя.
В настоящее время концепция бодипозитива охватывает широкий спектр социальных, культурных и даже политических вопросов. Например, в этом году на конкурсе «Мисс Алабама» в США победила Сара Милликен. Это модель размера плюс-сайз, которая весит более ста килограммов. Ее избыточный вес стал значимой составляющей успеха на пике идей толерантности. Новый президент США Дональд Трамп уже начал предпринимать шаги для изменения текущей ситуации. В то же время жители западных стран всё чаще прибегают к медикаментозным методам для снижения веса.
В России на рынке появился новый отечественный препарат для борьбы с ожирением на основе семаглутида. Фармацевтическая компания «Промомед» начала поставки лекарства под названием «Велгия» в аптечные сети страны в рамках программы импортозамещения. Этот препарат предназначен для людей с нарушениями метаболизма, включая ожирение, избыточный вес и диабет второго типа. Однако перед началом применения «Велгии» крайне важно проконсультироваться с врачом.
Следует отметить, что специалисты в различных странах неоднократно выражали критику по отношению к бодипозитиву, подчеркивая, что следствием принятия любых форм тела может стать игнорирование серьезных проблем со здоровьем.