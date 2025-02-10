Тюменцы установили антирекорд по пьяному вождению

В Заводоуковске задержали двух водителей в сильной степени опьянения. Ранее 30-летний житель села Новая Заимка уже был привлечен к ответственности за пьяное вождение, после чего лишился прав. За повторное нарушение мужчине выписали штраф в размере 30 тысяч рублей, ему грозит уголовная ответственность.