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Posted 10 февраля, 03:22

Published 10 февраля, 03:22

Modified 10 февраля, 03:24

Updated 10 февраля, 03:24

Тюменцы установили антирекорд по пьяному вождению

Тюменцы установили антирекорд по пьяному вождению

10 февраля 2025, 03:22
Фото: 1MI.
В Тюменской области все чаще за руль автомобиля садятся выпившие граждане. Сотрудники Госавтоинспекции только за сутки отстранили 20 нетрезвых граждан от вождения.

В Тюменской области побит антирекорд по пьяному вождению. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Более 30 нетрезвых водителей за сутки выявили автоинспекторы, с начала года этот показатель стал самым большим.

«За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 20 пьяных водителей, еще 16 задержаны сегодня ночью», — указано в сообщении.

В поселке Богандинском на автомобиле «Дэу Матиз» задержана 41-летняя нетрезвая «бесправница», которая поехала кататься после выпитой бутылки пива. За пьяное вождение женщина привлечена к административной ответственности.

В Заводоуковске задержали двух водителей в сильной степени опьянения. Ранее 30-летний житель села Новая Заимка уже был привлечен к ответственности за пьяное вождение, после чего лишился прав. За повторное нарушение мужчине выписали штраф в размере 30 тысяч рублей, ему грозит уголовная ответственность.

Административный материал за пьяное вождение составлен на 50-летнего жителя Заводоуковска. Выпив бутылку коньяка, он повез свою даму домой.

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На дорогах региона продолжатся рейды по выявлению пьяных водителей. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о последствиях, которые понесет выпивший гражданин за рулем.

16-летнего подростка за рулем ВАЗ 2101 остановили автоинспекторы в поселке Винзили под Тюменью. Школьник пояснил, что купил автомобиль втихаря от родителей с целью научиться ездить на машине.

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