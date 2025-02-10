Тюменцы установили антирекорд по пьяному вождению

Posted 10 февраля, 03:22
Published 10 февраля, 03:22
Modified 10 февраля, 03:24
Updated 10 февраля, 03:24
В Тюменской области побит антирекорд по пьяному вождению. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Более 30 нетрезвых водителей за сутки выявили автоинспекторы, с начала года этот показатель стал самым большим.
«За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 20 пьяных водителей, еще 16 задержаны сегодня ночью», — указано в сообщении.
В поселке Богандинском на автомобиле «Дэу Матиз» задержана 41-летняя нетрезвая «бесправница», которая поехала кататься после выпитой бутылки пива. За пьяное вождение женщина привлечена к административной ответственности.
В Заводоуковске задержали двух водителей в сильной степени опьянения. Ранее 30-летний житель села Новая Заимка уже был привлечен к ответственности за пьяное вождение, после чего лишился прав. За повторное нарушение мужчине выписали штраф в размере 30 тысяч рублей, ему грозит уголовная ответственность.
Административный материал за пьяное вождение составлен на 50-летнего жителя Заводоуковска. Выпив бутылку коньяка, он повез свою даму домой.
На дорогах региона продолжатся рейды по выявлению пьяных водителей. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о последствиях, которые понесет выпивший гражданин за рулем.
16-летнего подростка за рулем ВАЗ 2101 остановили автоинспекторы в поселке Винзили под Тюменью. Школьник пояснил, что купил автомобиль втихаря от родителей с целью научиться ездить на машине.