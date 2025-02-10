Тюменцам разрешат сдавать два ОГЭ вместо четырех

Как писал «Наш Город», после одобрения инициативы экзамены только по русскому языку и математике смогут сдавать юные тюменцы, которые после 9 класса намерены поступать в училища или техникумы. Новые правила не коснутся тех, кто продолжит обучение в 10 классе.