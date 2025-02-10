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Posted 10 февраля, 10:34

Published 10 февраля, 10:34

Modified 10 февраля, 12:11

Updated 10 февраля, 12:11

Тюменцам разрешат сдавать два ОГЭ вместо четырех

Тюменцам разрешат сдавать два ОГЭ вместо четырех

10 февраля 2025, 10:34
Фото: 1MI.
Тюменским школьникам разрешат сдавать только обязательные экзамены после 9 класса. Правительство поддержало инициативу сокращения числа ОГЭ.

Правительство и думский комитет одобрили идею упростить получение аттестатов для школьников. Выпускники 9 классов в Тюменской области и еще четырех регионах смогут воспользоваться послаблением раньше других.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», — цитирует отзыв кабмина РИА Новости.
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Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал депутатам поддержать документ в первом чтении. Ожидается, что Госдума рассмотрит его уже завтра, 11 февраля.

Как писал «Наш Город», после одобрения инициативы экзамены только по русскому языку и математике смогут сдавать юные тюменцы, которые после 9 класса намерены поступать в училища или техникумы. Новые правила не коснутся тех, кто продолжит обучение в 10 классе.

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#Марина Коржина#Тюмень#Тюменская область#Образование#Школа#Экзамены#ОГЭ
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