Тюменцам разрешат сдавать два ОГЭ вместо четырех

Posted 10 февраля, 10:34
Published 10 февраля, 10:34
Modified 10 февраля, 12:11
Updated 10 февраля, 12:11
Правительство и думский комитет одобрили идею упростить получение аттестатов для школьников. Выпускники 9 классов в Тюменской области и еще четырех регионах смогут воспользоваться послаблением раньше других.
«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», — цитирует отзыв кабмина РИА Новости.
Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал депутатам поддержать документ в первом чтении. Ожидается, что Госдума рассмотрит его уже завтра, 11 февраля.
Как писал «Наш Город», после одобрения инициативы экзамены только по русскому языку и математике смогут сдавать юные тюменцы, которые после 9 класса намерены поступать в училища или техникумы. Новые правила не коснутся тех, кто продолжит обучение в 10 классе.