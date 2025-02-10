Власти рассказали тюменцам, почему в феврале не будет длинных выходных

Как сообщал «Наш Город», в 2025 году те, кто работает по пятидневной неделе, трижды смогут отдыхать по четыре дня подряд: в мае и июне. Долгие выходные выпадут на Праздник Весны и Труда с 1 по 4 мая и на День Победы с 8 по 11 мая. Также четыре дня будут выходными с 12 по 15 июня в честь Дня России