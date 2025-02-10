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Posted 10 февраля, 16:12

Published 10 февраля, 16:12

Modified 10 февраля, 16:56

Updated 10 февраля, 16:56

Власти рассказали тюменцам, почему в феврале не будет длинных выходных

Власти рассказали тюменцам, почему в феврале не будет длинных выходных

10 февраля 2025, 16:12
Фото: 1MI.
Тюменцы лишись длинных выходных в феврале. 23 февраля выпадает на воскресенье, но переносить его на понедельник не стали. В администрации области объяснили, почему.

Дополнительный выходной в феврале из-за совпадения праздничного дня 23 февраля и воскресенья отменили. Тюменцы будут отдыхать только в субботу 22 февраля и в воскресенье 23 февраля. То есть график рабочих дней на февраль не изменится.

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Обычно совпадающий с праздником выходной переносили на следующий рабочий день. Но в этом году его перенесли немного дальше — на 2,5 месяца вперед. Не отгулянный выходной присоединили к майским праздникам. Благодаря этому тюменцы смогут отдыхать 8 мая.

Как сообщал «Наш Город», в 2025 году те, кто работает по пятидневной неделе, трижды смогут отдыхать по четыре дня подряд: в мае и июне. Долгие выходные выпадут на Праздник Весны и Труда с 1 по 4 мая и на День Победы с 8 по 11 мая. Также четыре дня будут выходными с 12 по 15 июня в честь Дня России

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Праздники#Выходные дни#23 февраля
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