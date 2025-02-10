Власти рассказали тюменцам, почему в феврале не будет длинных выходных

Posted 10 февраля, 16:12
Published 10 февраля, 16:12
Modified 10 февраля, 16:56
Updated 10 февраля, 16:56
Дополнительный выходной в феврале из-за совпадения праздничного дня 23 февраля и воскресенья отменили. Тюменцы будут отдыхать только в субботу 22 февраля и в воскресенье 23 февраля. То есть график рабочих дней на февраль не изменится.
Обычно совпадающий с праздником выходной переносили на следующий рабочий день. Но в этом году его перенесли немного дальше — на 2,5 месяца вперед. Не отгулянный выходной присоединили к майским праздникам. Благодаря этому тюменцы смогут отдыхать 8 мая.
Как сообщал «Наш Город», в 2025 году те, кто работает по пятидневной неделе, трижды смогут отдыхать по четыре дня подряд: в мае и июне. Долгие выходные выпадут на Праздник Весны и Труда с 1 по 4 мая и на День Победы с 8 по 11 мая. Также четыре дня будут выходными с 12 по 15 июня в честь Дня России