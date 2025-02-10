Тюменку лишили прав за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения

Установлено, что Анжелика Кляпыева ранее была привлечена к административному наказанию за нетрезвую езду. Ей назначен штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев. Однако, в ноябре 2024 года на 217 км автодороги «Тюмень-Омск» тюменка в состоянии опьянения была вновь остановлена полицией.