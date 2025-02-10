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Posted 10 февраля, 04:13

Published 10 февраля, 04:13

Modified 10 февраля, 04:15

Updated 10 февраля, 04:15

Тюменку лишили прав за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения

Тюменку лишили прав за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения

10 февраля 2025, 04:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
32-летняя жительница Тюменской области лишена водительского удостоверения по решению суда. За езду в состоянии алкогольного опьянения женщину наказывают второй раз.

В Тюменской области состоялось судебное заседание в отношении 32-летней Голышмановского района, которая обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает объединенная региональная пресс-служба судов.

Установлено, что Анжелика Кляпыева ранее была привлечена к административному наказанию за нетрезвую езду. Ей назначен штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев. Однако, в ноябре 2024 года на 217 км автодороги «Тюмень-Омск» тюменка в состоянии опьянения была вновь остановлена полицией.

На судебном заседании подсудимая свою вину признала и раскаялась.

Голышмановский районный суд признал Кляпыеву виновной в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и назначил ей 240 часов обязательных работ и лишение водительских прав на 2 года и 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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В областной Госавтоинспекции сообщили, что увеличилось количество пьяных водителей. Всего за сутки были выявлены порядка 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Суд#Штраф#Госавтоинспекция#Голышмановский район#Вождение в состоянии опьянения
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