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Posted 10 февраля, 02:46

Published 10 февраля, 02:46

Modified 10 февраля, 12:36

Updated 10 февраля, 12:36

Тюменец погиб на пожаре в Омутинском районе

Тюменец погиб на пожаре в Омутинском районе

10 февраля 2025, 02:46
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюменской области пожар в частном доме унес жизнь человека. Предстоит установить причину возгорания.
Фото: МЧС Тюменской области

В Тюменской области произошел пожар в жилом доме, в котором погиб человек. Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре поступило вечером 9 февраля, частный жилой дом загорелся в Омутинском районе, в селе Омутинское по ул. Заречной.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило сильное задымление внутри деревянного дома», — указано в сообщении.

К тушению на площади 40 квадратных метров были задействованы три единицы техники и 6 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Предстоит установить причину происшествия

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В деревне Песчаное Казанского района в частном доме произошел пожар, в нем также погиб человек.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Омутинский район#Пожар#МЧС#Частный дом#Жилой дом
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