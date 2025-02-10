Тюменец погиб на пожаре в Омутинском районе

Posted 10 февраля, 02:46
Published 10 февраля, 02:46
Modified 10 февраля, 12:36
Updated 10 февраля, 12:36
В Тюменской области произошел пожар в жилом доме, в котором погиб человек. Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС.
Сообщение о пожаре поступило вечером 9 февраля, частный жилой дом загорелся в Омутинском районе, в селе Омутинское по ул. Заречной.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило сильное задымление внутри деревянного дома», — указано в сообщении.
К тушению на площади 40 квадратных метров были задействованы три единицы техники и 6 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Предстоит установить причину происшествия