Строительство делового дома «Касьянов» в Тюмени оценили в 110 млн рублей

Отмечается, что бизнес-центр находится в ТЦ «Центральный» на шестом этаже. В 2024 году запустили первую очередь, в которой заполнено на 80% площадей, , во второй — 20%. Планируется, что количество офисных помещений после запуска третьей очереди увеличится до 90.