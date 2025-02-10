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Posted 10 февраля, 02:21

Published 10 февраля, 02:21

Modified 10 февраля, 02:23

Updated 10 февраля, 02:23

Строительство делового дома «Касьянов» в Тюмени оценили в 110 млн рублей

Строительство делового дома «Касьянов» в Тюмени оценили в 110 млн рублей

10 февраля 2025, 02:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
В Тюмени весной откроют деловой дом «Касьянов», который находится в ТЦ «Центральный» в центре города. К этому времени будет запущена третья очередь делового дома.

К апрелю 2025 года в Тюмени откроют третью очередь нового бизнес-центра «Касьянов». Со слов основателя группы компаний «Альянс» и центра доходной недвижимости «Касьянов», Александра Касьянова, порядка 110 млн рублей составил объем инвестиций в проект.

Отмечается, что бизнес-центр находится в ТЦ «Центральный» на шестом этаже. В 2024 году запустили первую очередь, в которой заполнено на 80% площадей, , во второй — 20%. Планируется, что количество офисных помещений после запуска третьей очереди увеличится до 90.

У объекта порядка 2000 кв. м., у которого коридоры разных сложных форм. Александр Касьянов отмечает, что поэтому главной особенностью проекта является его маршрутизация, которая сходна с навигацией в метро — с отдельными ветками и цветами, пишет РБК Тюмень.

«Мы взяли за основу метро: синяя ветка, зеленая ветка, красная ветка и т. д. У каждого коридора свой цвет. И навигация по типу метро: то есть человек, заходя, будет знать, что офис 35 — это зеленая ветка, и сразу поймет, куда ему идти», — добавил Касьянов.
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В недостроенном деловом центре возле тюменского ЦУМа может возобновиться строительство. Ранее мы писали, что стройку законсервировали из-за остановки работ на срок более шести месяцев, но с перспективой возобновления.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Строительство#Инвестиции#Касьянов#Деловой дом
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