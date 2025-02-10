Сколько нужно зарабатывать в Тюмени, чтобы жить, а не выживать?

Posted 10 февраля, 12:00
Published 10 февраля, 12:00
Modified 10 февраля, 17:37
Updated 10 февраля, 17:37
Сумма затрат отличается от семьи к семье и даже зависит от района, в котором живут тюменцы. На расходы также влияют возраст и количество кружков у детей, здоровье, наличие кредитов и собственного жилья. По мнению горожан, чтобы жить комфортно, приходится основательно потратиться.
Простые подсчеты показали, что семье с двумя детьми в Тюмени нужно около 307 тыс. рублей в месяц для спокойной жизни. Так не придется мерзнуть на остановках и толкаться в автобусе, можно время от времени заказывать доставку еды или всем вместе ходить в кафе.
В расчет не включили автомобилистов. Расходы на поездки в такси будут меньше, но прибавятся траты на содержание машины, аренду или покупку гаража, регулярные посещения АЗС, СТО.
Житель Тюмени Геннадий рассказал, что в месяц тратит около 350 тыс. рублей. У Геннадия пока только одна дочь, рождения второго малыша они с женой ждут в конце весны. Жена работает удаленно по несколько часов в день. Дочь Алена ходит на танцы и гимнастику, а будущей маме нужны регулярные консультации, поэтому в семье две машины: одна куплена в кредит, вторую регулярно берут в аренду.
«Привыкли уже, что такие траты. Хорошо, что для второго ребенка многое готово, не нужно покупать с нуля. У меня жена очень бережливая в части вещей. Но мы любим вкусно покушать вне дома, часто бываем в кафешках. Ловим моменты, пока дочь с нами, стараемся выбираться куда-то всей семьей. Сейчас со спортом притормозили, а, вообще, любим и горки, и лыжи. Дети сейчас быстро взрослеют, скоро не захочет куда-то ходить с родителями», — поделился Геннадий с «Нашим Городом».