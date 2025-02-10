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Posted 10 февраля, 12:00

Published 10 февраля, 12:00

Modified 10 февраля, 17:37

Updated 10 февраля, 17:37

Тюменцы посчитали, сколько денег надо, чтобы жить, а не выживать.

Сколько нужно зарабатывать в Тюмени, чтобы жить, а не выживать?

10 февраля 2025, 12:00
Фото: 1MI.

Тюменцы посчитали, сколько денег надо, чтобы жить, а не выживать.

Тюменская область бьет рекорды по тратам жителей на развлечения. В то же время, некоторые жители региона жалуются, что цены слишком высокие, а денег на все покупки не хватает. Выясняем, какая сумма нужна для комфортной жизни семье с двумя детьми в Тюмени.

Сколько уходит на комфортную жизнь в месяц

Сумма затрат отличается от семьи к семье и даже зависит от района, в котором живут тюменцы. На расходы также влияют возраст и количество кружков у детей, здоровье, наличие кредитов и собственного жилья. По мнению горожан, чтобы жить комфортно, приходится основательно потратиться.

  • 70 тыс. рублей — на ипотеку для тех, кому повезло со ставкой и первоначальным взносом, или на аренду жилья;
  • 12 тыс. рублей — на коммуналку, мобильную связь и интернет;
  • 35 тыс. рублей — на продукты;
  • 30 тыс. рублей — на досуг вне дома: посиделки в кафе, поездки на такси, утренний кофе навынос;
  • 40 тыс. рублей — на здоровье, включая платный прием у стоматолога, консультацию специалиста в частном центра, витамины и БАДы;
  • 35 тыс. рублей — на одежду и обувь;
  • 50 тысяч рублей — на образование детей, кружки;
  • 35 тыс. рублей — на непредвиденные расходы.
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Итого: сумма для жизни, а не выживания

Простые подсчеты показали, что семье с двумя детьми в Тюмени нужно около 307 тыс. рублей в месяц для спокойной жизни. Так не придется мерзнуть на остановках и толкаться в автобусе, можно время от времени заказывать доставку еды или всем вместе ходить в кафе.

В расчет не включили автомобилистов. Расходы на поездки в такси будут меньше, но прибавятся траты на содержание машины, аренду или покупку гаража, регулярные посещения АЗС, СТО.

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Житель Тюмени Геннадий рассказал, что в месяц тратит около 350 тыс. рублей. У Геннадия пока только одна дочь, рождения второго малыша они с женой ждут в конце весны. Жена работает удаленно по несколько часов в день. Дочь Алена ходит на танцы и гимнастику, а будущей маме нужны регулярные консультации, поэтому в семье две машины: одна куплена в кредит, вторую регулярно берут в аренду.

«Привыкли уже, что такие траты. Хорошо, что для второго ребенка многое готово, не нужно покупать с нуля. У меня жена очень бережливая в части вещей. Но мы любим вкусно покушать вне дома, часто бываем в кафешках. Ловим моменты, пока дочь с нами, стараемся выбираться куда-то всей семьей. Сейчас со спортом притормозили, а, вообще, любим и горки, и лыжи. Дети сейчас быстро взрослеют, скоро не захочет куда-то ходить с родителями», — поделился Геннадий с «Нашим Городом».
А как вы считаете?
307 тыс. рублей достаточно для комфортной жизни в Тюмени или этого слишком много, слишком мало?
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