Сколько нужно зарабатывать в Тюмени, чтобы жить, а не выживать?

Житель Тюмени Геннадий рассказал, что в месяц тратит около 350 тыс. рублей. У Геннадия пока только одна дочь, рождения второго малыша они с женой ждут в конце весны. Жена работает удаленно по несколько часов в день. Дочь Алена ходит на танцы и гимнастику, а будущей маме нужны регулярные консультации, поэтому в семье две машины: одна куплена в кредит, вторую регулярно берут в аренду.