Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Posted 10 февраля, 08:02
Published 10 февраля, 08:02
Modified 10 февраля, 08:25
Updated 10 февраля, 08:25
В течение дня вероятны осадки в виде снега, днем температура воздуха составит -2…-7, в ночные часы столбики термометров опустятся до -5…-10, местами до -15.
В среду на юге Тюменской области ожидается метель и усиление ветра до 15-18 м/с. День пройдет при переменной облачности. Максимальная дневная температура воздуха составит -3…-8, ночью термометры покажут -7…-12.
Ранее «Наш Город» писал, что теплая погода в Тюмени сохранится до конца этой рабочей недели. Похолодание до -12…-19 ожидается в выходные дни, 15 и 16 февраля.