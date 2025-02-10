Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Непогоду метеорологи прогнозируют на юге региона во вторник и среду, 11 и 12 февраля. По данным мететрологов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидаются гололед и усиление ветра до 17 м/с.

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