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Posted 10 февраля, 08:02

Published 10 февраля, 08:02

Modified 10 февраля, 08:25

Updated 10 февраля, 08:25

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

10 февраля 2025, 08:02
Фото: 1MI.
Непогоду метеорологи прогнозируют на юге региона во вторник и среду, 11 и 12 февраля. По данным мететрологов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидаются гололед и усиление ветра до 17 м/с.

В течение дня вероятны осадки в виде снега, днем температура воздуха составит -2…-7, в ночные часы столбики термометров опустятся до -5…-10, местами до -15.

Фото: omsk-meteo.ru

В среду на юге Тюменской области ожидается метель и усиление ветра до 15-18 м/с. День пройдет при переменной облачности. Максимальная дневная температура воздуха составит -3…-8, ночью термометры покажут -7…-12.

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Ранее «Наш Город» писал, что теплая погода в Тюмени сохранится до конца этой рабочей недели. Похолодание до -12…-19 ожидается в выходные дни, 15 и 16 февраля.

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