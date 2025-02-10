Рейтинг инвесторов Тюменской области: кто и сколько вкладывает в регион

Сюжет Инвестиции

Тюменская область — регион, где нефтегазовые гиганты и энергетики задают тон в инвестициях. Но за привычными нефтепроводами и буровыми вышками скрываются истории о роботизированных фермах, биотехнологиях будущего и умных городах. Что это за компании и как они меняют регион?