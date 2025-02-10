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Posted 10 февраля, 06:32

Published 10 февраля, 06:32

Modified 10 февраля, 06:37

Updated 10 февраля, 06:37

«СИБУР ХОЛДИНГ» (один из заводов на снимке) стал лидером списка инвесторов

Рейтинг инвесторов Тюменской области: кто и сколько вкладывает в регион

10 февраля 2025, 06:32
Фото: Мария Рудакова. 1MI. «СИБУР ХОЛДИНГ» (один из заводов на снимке) стал лидером списка инвесторов
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Инвестиции
Тюменская область — регион, где нефтегазовые гиганты и энергетики задают тон в инвестициях. Но за привычными нефтепроводами и буровыми вышками скрываются истории о роботизированных фермах, биотехнологиях будущего и умных городах. Что это за компании и как они меняют регион?

Мы проанализировали финансовую отчётность компаний, зарегистрированных в Тюменской области, за 2023 год, ориентируясь на показатель «внеоборотные активы». Учли дочерние предприятия, но исключили стратегические организации с закрытой отчётностью.

Ожидаемо, львиную долю инвестиций (65% в топ-20) обеспечил нефтегазовый сектор. Но в списке нашлось место и для агропрома, биотехнологий, строительства и даже аэропорта.

Абсолютным лидером рейтинга стал ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» с инвестициями 79,2 млрд рублей. Компания модернизирует производство полимеров, внедряет замкнутые системы водоснабжения и наращивает экспорт. Например, на тобольской площадке запустили установку для осушки пропана стоимостью 2 млрд рублей.

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На втором месте — АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ» с 40,2 млрд рублей, вложившаяся в замену труб нефтепровода «Сургут — Полоцк» и системы мониторинга утечек.

Замыкает тройку лидеров АО «СУЭНКО» (6 млрд рублей), которая ремонтирует теплосети и модернизирует энергетическую инфраструктуру, например, в Тобольске обновят 3 км изношенных коммуникаций.

Среди сюрпризов рейтинга — агрохолдинги и биотехнологии. ООО «ТК ТЮМЕНЬАГРО» (2,4 млрд рублей) построило ферму на 2000 коров с ИИ-анализом кормов, а АО «АМИНОСИБ» (990 млн рублей) производит аминокислоты из пшеницы. АО «ПРОТЕИНСИБ» (1,5 млрд рублей) экспериментирует с переработкой люцерны и выращиванием насекомых для кормов.

Строительный сектор также представлен в рейтинге. Компания «Элит Строй» (2,9 млрд рублей), связанная с застройщиком «Страна Девелопмент», ввела 144 тыс. кв. метров жилья, а ООО «ТСЗ» (1,3 млрд рублей), связанное с застройщиком ПСК «Дом», активно развивает недвижимость в регионе.

Подробнее о главных инвесторах региона читайте в спецпроекте «Нашего города».

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#Алиса Вернер#Тюменская область#Инвестиции#ПАО СИБУР ХОЛДИНГ#АО ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ#АО СУЭНКО#ООО ТК ТЮМЕНЬАГРО#АО ПРОТЕИНСИБ
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