Пять дней магнитных бурь — тюменцев призвали следить за здоровьем

Специалисты отметили, что с 10 по 16 февраля рекордных бурь не ожидается. Геомагнитные волнения не превысят трех баллов, т. е. прогнозируются «малые бури». Тюменцев предупредили, что возмущения геомагнитного поля могут вызвать головокружение и головную боль.