Пять дней магнитных бурь — тюменцев призвали следить за здоровьем

Posted 10 февраля, 14:14
Published 10 февраля, 14:14
Modified 10 февраля, 14:16
Updated 10 февраля, 14:16
Минувшей ночью Земля пересекла край потока быстрого солнечного ветра. Во время таких переходов из области медленного ветра в быструю происходят перепады давления, а это сопровождается колебаниями магнитного поля.
«Земля полностью находится в зоне действия корональной дыры. „Трясти“ ещё будет: слабые возмущения и магнитные бури по прогнозу возможны уже сегодня и завтра», — рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Специалисты отметили, что с 10 по 16 февраля рекордных бурь не ожидается. Геомагнитные волнения не превысят трех баллов, т. е. прогнозируются «малые бури». Тюменцев предупредили, что возмущения геомагнитного поля могут вызвать головокружение и головную боль.
После полудня 9 февраля начался геошторм, который начал слабеть только утром 10 февраля. Согласно прогнозам, сила ударов достигала 4-5 баллов.