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Posted 10 февраля, 14:14

Published 10 февраля, 14:14

Modified 10 февраля, 14:16

Updated 10 февраля, 14:16

Тюменцев предупредили о пяти днях магнитных бурь

Пять дней магнитных бурь — тюменцев призвали следить за здоровьем

10 февраля 2025, 14:14
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменцев предупредили о пяти днях магнитных бурь

Земля попала в зону действия корональной дыры. Специалисты предупредили тюменцев, что их будет «трясти». Расскажем, на сколько баллов будет волноваться геомагнитный фон.

Минувшей ночью Земля пересекла край потока быстрого солнечного ветра. Во время таких переходов из области медленного ветра в быструю происходят перепады давления, а это сопровождается колебаниями магнитного поля.

«Земля полностью находится в зоне действия корональной дыры. „Трясти“ ещё будет: слабые возмущения и магнитные бури по прогнозу возможны уже сегодня и завтра», — рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
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Специалисты отметили, что с 10 по 16 февраля рекордных бурь не ожидается. Геомагнитные волнения не превысят трех баллов, т. е. прогнозируются «малые бури». Тюменцев предупредили, что возмущения геомагнитного поля могут вызвать головокружение и головную боль.

После полудня 9 февраля начался геошторм, который начал слабеть только утром 10 февраля. Согласно прогнозам, сила ударов достигала 4-5 баллов.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Здоровье#Магнитные бури
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