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Posted 10 февраля, 13:49

Published 10 февраля, 13:49

Modified 10 февраля, 13:51

Updated 10 февраля, 13:51

Пленный тюменец зарыдал на камеру, а в штанах пассажира в Рощино нашли нечто взрывное

Пленный тюменец зарыдал на камеру, а в штанах пассажира в Рощино нашли нечто взрывное

10 февраля 2025, 13:49
Фото: 1MI.
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Итоги
Заболотье ополчилось против главы района, боец из Тюмени со слезами рассказал, что он в плену, а у взрывного знакомства в Рощино появились новые подробности

В Тюмени умер легендарный хирург Борис Гиберт

Заслуженный врач РФ хирург Борис Гиберт умер в возрасте 73 лет. Гиберт 30 лет трудился в ОКБ №1, с 2003 года он помогал коллегам в качестве научного консультанта. На его счету тысячи сложнейших операций, а коллеги и ученики вспоминают его как гениального хирурга.

Легендарный врач получил звание заслуженного врача в 2013 году, а в 2024 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В Тюмени скончался легендарный хирург Борис Гиберт
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В сети появилось видео с попавшим в плен бойцом родов из Тюмени

Интернет взорвало видео с 19-летним Владимиром Родионовым из Тюмени. В кадре военный плачет и рассказывает, о том, как попал в плен в зоне СВО. Тюменец подписал контракт во время срочной службы вместе с 30 товарищами. Многие погибли, едва попав на фронт, во время атаки дрона. Родионов — единственный выживших из двух групп, попавших под удар.

Семья военного пытается выяснить его судьбу. Они обратились к областному омбудсмену, а тот запросил сведения в МО РФ. Официально статус пленного пока не подтвержден.

Интернет взорвало видео с плачущим тюменским военным, который мог попасть в плен
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Тюменцев предупредили, что паводки в области точно будут

Метеорологи спрогнозировали повышение уровней воды на реках области. Весной разлив грозит Иртышу в районе Тобольска, Ишиму и Оби. Вода не поднимется выше нормы только в Тоболе и Туре, наоборот, реки продолжат мелеть.

Затопления будут: метеорологи дали прогноз по паводку в Тюменской области
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Жители Заболотья потребовали уволить главу Тобольского района

Местные жители создали петицию с требованием сменить главу района. Граждане заявили, что действующий чиновник Леонид Митрюшкин не сделал ничего, чтобы ускорить строительство зимников, и даже создавал препятствия для их открытия. Жители Заболотья обвинили нерасторопность Митрюшкина в том, как долго сидели без продуктов и топлива.

На 8 февраля все еще не везде можно проехать от Овсянникова к Ачирам через Лайтамак, Ишменева, Иземеть, а власти ничего не делают, заявили тюменцы.

Он не справляется! Жители Заболотья потребовали отставки главы Тобольского района
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Участники взрывной истории в аэропорту Рощино раскрыли подробности знакомства

Версия Дианы появилась в сети первой. Девушка заявила, что спасалась от любовных флюидов Мамуки, поэтому сообщила о бомбе на борту самолета. Мамука рассказал совсем другую историю.

По его словам, Диана сама подсела к нему в аэропорту, попросила угостить пивом и на борт взошла изрядно навеселе. Там она усадила Мамуку рядом, начала целовать и тереться, а потом полезла в штаны.

Ей показалось, что выпуклость на брюках мужчины выглядит неестественно, и женщина решила, что там детонатор, о чем и заявила на весь самолет.

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