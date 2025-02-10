Пленный тюменец зарыдал на камеру, а в штанах пассажира в Рощино нашли нечто взрывное

Интернет взорвало видео с 19-летним Владимиром Родионовым из Тюмени. В кадре военный плачет и рассказывает, о том, как попал в плен в зоне СВО. Тюменец подписал контракт во время срочной службы вместе с 30 товарищами. Многие погибли, едва попав на фронт, во время атаки дрона. Родионов — единственный выживших из двух групп, попавших под удар.