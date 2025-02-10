Пленный тюменец зарыдал на камеру, а в штанах пассажира в Рощино нашли нечто взрывное

Posted 10 февраля, 13:49
Published 10 февраля, 13:49
Modified 10 февраля, 13:51
Updated 10 февраля, 13:51
Заслуженный врач РФ хирург Борис Гиберт умер в возрасте 73 лет. Гиберт 30 лет трудился в ОКБ №1, с 2003 года он помогал коллегам в качестве научного консультанта. На его счету тысячи сложнейших операций, а коллеги и ученики вспоминают его как гениального хирурга.
Легендарный врач получил звание заслуженного врача в 2013 году, а в 2024 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Интернет взорвало видео с 19-летним Владимиром Родионовым из Тюмени. В кадре военный плачет и рассказывает, о том, как попал в плен в зоне СВО. Тюменец подписал контракт во время срочной службы вместе с 30 товарищами. Многие погибли, едва попав на фронт, во время атаки дрона. Родионов — единственный выживших из двух групп, попавших под удар.
Семья военного пытается выяснить его судьбу. Они обратились к областному омбудсмену, а тот запросил сведения в МО РФ. Официально статус пленного пока не подтвержден.
Метеорологи спрогнозировали повышение уровней воды на реках области. Весной разлив грозит Иртышу в районе Тобольска, Ишиму и Оби. Вода не поднимется выше нормы только в Тоболе и Туре, наоборот, реки продолжат мелеть.
Местные жители создали петицию с требованием сменить главу района. Граждане заявили, что действующий чиновник Леонид Митрюшкин не сделал ничего, чтобы ускорить строительство зимников, и даже создавал препятствия для их открытия. Жители Заболотья обвинили нерасторопность Митрюшкина в том, как долго сидели без продуктов и топлива.
На 8 февраля все еще не везде можно проехать от Овсянникова к Ачирам через Лайтамак, Ишменева, Иземеть, а власти ничего не делают, заявили тюменцы.
Версия Дианы появилась в сети первой. Девушка заявила, что спасалась от любовных флюидов Мамуки, поэтому сообщила о бомбе на борту самолета. Мамука рассказал совсем другую историю.
По его словам, Диана сама подсела к нему в аэропорту, попросила угостить пивом и на борт взошла изрядно навеселе. Там она усадила Мамуку рядом, начала целовать и тереться, а потом полезла в штаны.
Ей показалось, что выпуклость на брюках мужчины выглядит неестественно, и женщина решила, что там детонатор, о чем и заявила на весь самолет.