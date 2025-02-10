Нефтегазовые гиганты вложили 129 млрд: кто лидирует в инвестиционной гонке?

Сюжет Инвестиции

В спецпроекте «Наш город» выделил двадцать компаний, которые больше всего вложили в свое развитие за 2023 год. Большая часть этих инвесторов занята в нефтегазовой отрасли, обеспечивая модернизацию и расширение производственных мощностей.

Совокупно ведущие нефтегазовые компании региона инвестировали более 129 млрд рублей. Наибольшие вложения сделало ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ», которое направило 79,2 млрд рублей на модернизацию нефтехимического производства, расширение переработки углеводородного сырья и реализацию крупных инфраструктурных проектов. Второе место заняло АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ», инвестировавшее 40,2 млрд рублей в реконструкцию и техническое перевооружение магистральных нефтепроводов, что обеспечивает надежную транспортировку нефти. Третьим стало ПАО «НОВАТЭК» с вложениями в 2,9 млрд рублей, направленными на развитие газотранспортной инфраструктуры, улучшение технологий добычи и переработки природного газа. Четвертую позицию заняло ООО «ТАЛК», вложившее 3,1 млрд рублей в модернизацию оборудования и разработку новых месторождений. Замыкает пятерку крупнейших нефтегазовых инвесторов региона ООО «Газпромнефть-Пальян» с объемом инвестиций 3 млрд рублей, направленных на освоение лицензионных участков. Эти компании продолжают играть ведущую роль в экономике региона, обеспечивая его индустриальное развитие и энергетическую безопасность. О том, какие еще инвесторы попали в рейтинг «Нашего города», читайте в нашем спецпроекте. Читайте также: Инвестиции бизнеса против бюджета Тюменской области: кто тратит больше? Крупнейшие инвесторы Тюменской области: кто и во что вкладывает миллиарды Драгоценности — новая нефть. Тюменцам предложили инвестировать в бриллианты