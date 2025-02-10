Нефтегазовые гиганты вложили 129 млрд: кто лидирует в инвестиционной гонке?

Posted 10 февраля, 07:21
Published 10 февраля, 07:21
Modified 10 февраля, 07:23
Updated 10 февраля, 07:23
Совокупно ведущие нефтегазовые компании региона инвестировали более 129 млрд рублей. Наибольшие вложения сделало ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ», которое направило 79,2 млрд рублей на модернизацию нефтехимического производства, расширение переработки углеводородного сырья и реализацию крупных инфраструктурных проектов.
Второе место заняло АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ», инвестировавшее 40,2 млрд рублей в реконструкцию и техническое перевооружение магистральных нефтепроводов, что обеспечивает надежную транспортировку нефти.
Третьим стало ПАО «НОВАТЭК» с вложениями в 2,9 млрд рублей, направленными на развитие газотранспортной инфраструктуры, улучшение технологий добычи и переработки природного газа.
Четвертую позицию заняло ООО «ТАЛК», вложившее 3,1 млрд рублей в модернизацию оборудования и разработку новых месторождений.
Замыкает пятерку крупнейших нефтегазовых инвесторов региона ООО «Газпромнефть-Пальян» с объемом инвестиций 3 млрд рублей, направленных на освоение лицензионных участков. Эти компании продолжают играть ведущую роль в экономике региона, обеспечивая его индустриальное развитие и энергетическую безопасность.