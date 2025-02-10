Не тосковать и гладить кошку — как народный календарь советует провести 10 февраля

Posted 10 февраля, 02:07
Published 10 февраля, 02:07
Modified 10 февраля, 02:07
Updated 10 февраля, 02:07
В Ефремов день традиционно делали уборку, чтобы польстить домовому, ведь 10 февраля считался его днем рождения. Поэтому нельзя ссориться, отказывать другим в помощи или быть жадным. Этим можно разозлить домового, и весь год придется терпеть его проказы, в доме не будет ни лада, ни уюта. На ночь для домового оставляли плошку с кашей.
На Ефрема старались не убивать никаких насекомых, живущих в доме, и быть очень ласковыми с кошками — их нельзя ругать и гнать от себя. Вечер традиционно проводили шумно, сегодня нельзя оставаться одному и сидеть в тишине. Еще один запрет касается новых дел, на этот день не планировали ничего важного — любые начинания не принесут ни успеха, ни удовлетворения.
Ефрема так же называли ветродуем, потому что в этот день часто поднимался сильный ветер. Это также было приметой холодного и сырого года. Если ветер гудит в печной трубе, скоро похолодает, а если даже в безветренный день дым стелется над землей — пойдет снег.