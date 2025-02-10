Не тосковать и гладить кошку — как народный календарь советует провести 10 февраля

На Ефрема старались не убивать никаких насекомых, живущих в доме, и быть очень ласковыми с кошками — их нельзя ругать и гнать от себя. Вечер традиционно проводили шумно, сегодня нельзя оставаться одному и сидеть в тишине. Еще один запрет касается новых дел, на этот день не планировали ничего важного — любые начинания не принесут ни успеха, ни удовлетворения.