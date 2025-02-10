На границе Тюменской области развернули машину с помидорами из Киргизии

Россельхознадзор в прошлом году нашел в Тюменской области более 735 т молочной и мясной продукции, которую произвели с нарушениями. Лидером по объему опасной молочки стал молочный комбинат «Ялуторовский» АО «Эйч энд Эн». На него пришлось 400 т продуктов, не отвечавших требованиям качества.