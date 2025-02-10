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Posted 10 февраля, 15:28

Published 10 февраля, 15:28

Modified 10 февраля, 15:30

Updated 10 февраля, 15:30

На границе Тюменской области развернули машину с помидорами из Киргизии

На границе Тюменской области развернули машину с помидорами из Киргизии

10 февраля 2025, 15:28
Фото: 1MI.
Россельхознадзор не пропустил в регион машину с помидорами из Киргизии. Овощи везли без надлежащих документов. Не скажется ли срыв поставок на ценах на овощи?

В Тюменскую область пытались провезти 18 т помидоров из Киргизии. При проверке груза на границе выяснилось, что фитосанитарного сертификата на овощи нет. Машину развернули, а груз отправили отправителю, рассказали в областном управлении Россельхознадзора.

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За неполные полтора месяца текущего года это шестая попытка сбыть в Тюменской области продукты неподтвержденного качества. Специалисты не позволили ввезти 42 т фруктов, овощей, сухофруктов, специй и круп с неправильно оформленными документами или вообще без них.

Россельхознадзор в прошлом году нашел в Тюменской области более 735 т молочной и мясной продукции, которую произвели с нарушениями. Лидером по объему опасной молочки стал молочный комбинат «Ялуторовский» АО «Эйч энд Эн». На него пришлось 400 т продуктов, не отвечавших требованиям качества.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#Овощи#Россельхознадзор#Киргизия
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