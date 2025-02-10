Крупнейшие инвесторы Тюменской области: кто и во что вкладывает миллиарды

Posted 10 февраля, 06:38
Published 10 февраля, 06:38
Modified 10 февраля, 06:41
Updated 10 февраля, 06:41
Пятерка крупнейших инвесторов региона аккумулировала более 80% от общего объема вложений, который составил сотни миллиардов рублей. Самые крупные траты связаны с модернизацией производства, строительством новых объектов и расширением мощностей.
ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» вложило 79,2 млрд рублей. Основные инвестиции направлены на модернизацию нефтехимических мощностей и экологические инициативы, в том числе снижение выбросов и улучшение переработки сырья.
АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ» за 2023 год инвестировало 40,2 млрд рублей. Крупнейший проект — реконструкция магистральных нефтепроводов и строительство новых перекачивающих станций для повышения надежности транспортировки сырья.
АО «СУЭНКО» направило 6 млрд рублей на модернизацию энергетической инфраструктуры. Компания занимается цифровизацией сетей и улучшением качества энергоснабжения региона.
АО «ТАЛК», инвестировавшая 5,6 млрд рублей, вложило значительные средства в развитие транспортной и логистической инфраструктуры, что способствует повышению эффективности грузоперевозок и интеграции региона в международные логистические цепочки.
ПАО «НОВАТЭК»продолжает активно инвестировать в газовую отрасль, развивая мощности по добыче и переработке природного газа, а также расширяя экспортные возможности.Инвестиции компании в 2023 году составили 5,3 млрд рублей.
Инвестиционная активность этих компаний напрямую влияет на экономическое развитие региона, создавая новые рабочие места и способствуя технологическому росту Тюменской области. А о том, кто еще попал в рейтинг читайте в спецпроекте «Нашего города».