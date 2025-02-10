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Posted 10 февраля, 06:38

Published 10 февраля, 06:38

Modified 10 февраля, 06:41

Updated 10 февраля, 06:41

Крупнейшие инвесторы Тюменской области: кто и во что вкладывает миллиарды

Крупнейшие инвесторы Тюменской области: кто и во что вкладывает миллиарды

10 февраля 2025, 06:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Инвестиции
В своем спецпроекте «Наш город» выбрал главных инвесторов Тюменской области за 2023 год. В топе — традиционные лидеры: нефтегазовые и энергетические компании, чьи инвестиции направлены на развитие ключевых производств и инфраструктуры.

Пятерка крупнейших инвесторов региона аккумулировала более 80% от общего объема вложений, который составил сотни миллиардов рублей. Самые крупные траты связаны с модернизацией производства, строительством новых объектов и расширением мощностей.

ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» вложило 79,2 млрд рублей. Основные инвестиции направлены на модернизацию нефтехимических мощностей и экологические инициативы, в том числе снижение выбросов и улучшение переработки сырья.

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АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ» за 2023 год инвестировало 40,2 млрд рублей. Крупнейший проект — реконструкция магистральных нефтепроводов и строительство новых перекачивающих станций для повышения надежности транспортировки сырья.

АО «СУЭНКО» направило 6 млрд рублей на модернизацию энергетической инфраструктуры. Компания занимается цифровизацией сетей и улучшением качества энергоснабжения региона.

АО «ТАЛК», инвестировавшая 5,6 млрд рублей, вложило значительные средства в развитие транспортной и логистической инфраструктуры, что способствует повышению эффективности грузоперевозок и интеграции региона в международные логистические цепочки.

ПАО «НОВАТЭК»продолжает активно инвестировать в газовую отрасль, развивая мощности по добыче и переработке природного газа, а также расширяя экспортные возможности.Инвестиции компании в 2023 году составили 5,3 млрд рублей.

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Инвестиционная активность этих компаний напрямую влияет на экономическое развитие региона, создавая новые рабочие места и способствуя технологическому росту Тюменской области. А о том, кто еще попал в рейтинг читайте в спецпроекте «Нашего города».

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