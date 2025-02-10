Инвестиции бизнеса против бюджета Тюменской области: кто тратит больше?

Пятерка лидеров рейтинга — «СИБУР ХОЛДИНГ», «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ», «СУЭНКО», «ТАЛК» и «НОВАТЭК» — за год инвестировала в развитие более 130 млрд рублей. Это более половины плановых доходов бюджета области (235 млрд рублей) и почти 46% от расходной части (281,3 млрд рублей).