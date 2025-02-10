Инвестиции бизнеса против бюджета Тюменской области: кто тратит больше?

Posted 10 февраля, 06:49
Published 10 февраля, 06:49
Modified 10 февраля, 07:16
Updated 10 февраля, 07:16
Пятерка лидеров рейтинга — «СИБУР ХОЛДИНГ», «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ», «СУЭНКО», «ТАЛК» и «НОВАТЭК» — за год инвестировала в развитие более 130 млрд рублей. Это более половины плановых доходов бюджета области (235 млрд рублей) и почти 46% от расходной части (281,3 млрд рублей).
Если рассматривать топ-10 крупнейших инвесторов, их совокупные вложения приближаются к 190 млрд рублей. Это уже 80% от всей доходной части бюджета региона и более 67% от запланированных расходов.
Основные направления инвестиций — модернизация промышленных мощностей, развитие энергетики, логистики и добывающих отраслей. Вкладывая сотни миллиардов, частный бизнес не только расширяет свои производства, но и способствует экономическому росту региона, созданию рабочих мест и повышению качества жизни.
О том, кто попал в рейтинг инвесторов и с какими вложениями, читайте в спецпроекте «Нашего города».