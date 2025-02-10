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Posted 10 февраля, 06:49

Published 10 февраля, 06:49

Modified 10 февраля, 07:16

Updated 10 февраля, 07:16

В Тюмени выяснили, кто из инвесторов вложил больше в регион

Инвестиции бизнеса против бюджета Тюменской области: кто тратит больше?

10 февраля 2025, 06:49
Фото: 1MI.

В Тюмени выяснили, кто из инвесторов вложил больше в регион

Сюжет
Бюджет
Спецпроект «Нашего города» выявил крупнейших инвесторов Тюменской области за 2023 год и сравнил их затраты с региональным бюджетом.

Пятерка лидеров рейтинга — «СИБУР ХОЛДИНГ», «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ», «СУЭНКО», «ТАЛК» и «НОВАТЭК» — за год инвестировала в развитие более 130 млрд рублей. Это более половины плановых доходов бюджета области (235 млрд рублей) и почти 46% от расходной части (281,3 млрд рублей).

Если рассматривать топ-10 крупнейших инвесторов, их совокупные вложения приближаются к 190 млрд рублей. Это уже 80% от всей доходной части бюджета региона и более 67% от запланированных расходов.

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Основные направления инвестиций — модернизация промышленных мощностей, развитие энергетики, логистики и добывающих отраслей. Вкладывая сотни миллиардов, частный бизнес не только расширяет свои производства, но и способствует экономическому росту региона, созданию рабочих мест и повышению качества жизни.

О том, кто попал в рейтинг инвесторов и с какими вложениями, читайте в спецпроекте «Нашего города».

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