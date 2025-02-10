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Posted 10 февраля, 07:33

Published 10 февраля, 07:33

Modified 10 февраля, 07:35

Updated 10 февраля, 07:35

В Тюмени из-за ремонта перекроют улицу Ленина

Готовьтесь к пробкам: какие дороги будут перекрывать летом в Тюмени из-за ремонта

10 февраля 2025, 07:33
Фото: 1MI.

В Тюмени из-за ремонта перекроют улицу Ленина

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Администрация г.Тюмени
В администрации Тюмени поделились планами по капитальному ремонту улиц на 2025 год. В документе, размещенном на сайте мэрии, указано, что в этом году в городе отремонтируют 6,58 километра дорог.

В частности, продолжится масштабная реконструкция улицы Ленина. В этом году работы по капитальному ремонту будут проведены на нескольких участках от Челюскинцев до Первомайской и от Первомайской до Орджоникидзе общей протяженностью 1,3 километра.

Напомним, работы по капитальному ремонту улицы Ленина в Тюмени в рамках первого этапа были проведены в 2023 году на участке от музея «Городская дума» до Семакова. Контракт стоимостью 745,8 миллионов рублей был заключен с компанией «Мостосрой-11».

В 2024 году были проведены работы в рамках второго этапа реконструкции — капитальный ремонт выполнили на участке от Красина до Первомайской. Стоимость работ составила более 630 миллионов рублей.

Также на 2025 год запланированы:

  • капитальный ремонт капитальный ремонт подъезда к СНТ «Ясень» — 1,15 км;
  • капитальный ремонт подъезда к С/Т «Моторостроителей» — 0,3 км;
  • капитальный ремонт улицы Тарская на участке от Тарская, 89, до Холодильной (устройство ливневой канализации) — 0,1 км;
  • капитальный ремонт Орджоникидзе в части устройства парковки автотранспорта в районе дома №49,
  • асфальтирование щебеночных дорог по улицам Стрежевая, проезд Армейский, пер. Доронина) — 2,6 км;
  • капитальный ремонт автомобильных дорог в жилом районе «Тюменский» в части устройства ливневой канализации (ул. Раушана Абдуллина, ул. Зелинского) — 1,03 км.
В Тюмени построят дорогу-дублер участка объездной
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжается строительство новой дорожной развязки по улице Сергея Джанбровского в районе Московского тракта. Контракт заключен с компанией «Мостострой-11».Завершение работ и сдача в эксплуатацию новой дороги запланирована на ноябрь 2026 года.

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