Готовьтесь к пробкам: какие дороги будут перекрывать летом в Тюмени из-за ремонта

Posted 10 февраля, 07:33
Published 10 февраля, 07:33
Modified 10 февраля, 07:35
Updated 10 февраля, 07:35
В частности, продолжится масштабная реконструкция улицы Ленина. В этом году работы по капитальному ремонту будут проведены на нескольких участках от Челюскинцев до Первомайской и от Первомайской до Орджоникидзе общей протяженностью 1,3 километра.
Напомним, работы по капитальному ремонту улицы Ленина в Тюмени в рамках первого этапа были проведены в 2023 году на участке от музея «Городская дума» до Семакова. Контракт стоимостью 745,8 миллионов рублей был заключен с компанией «Мостосрой-11».
В 2024 году были проведены работы в рамках второго этапа реконструкции — капитальный ремонт выполнили на участке от Красина до Первомайской. Стоимость работ составила более 630 миллионов рублей.
Также на 2025 год запланированы:
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжается строительство новой дорожной развязки по улице Сергея Джанбровского в районе Московского тракта. Контракт заключен с компанией «Мостострой-11».Завершение работ и сдача в эксплуатацию новой дороги запланирована на ноябрь 2026 года.