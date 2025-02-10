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Posted 10 февраля, 15:55

Published 10 февраля, 15:55

Modified 10 февраля, 15:57

Updated 10 февраля, 15:57

Девять мигрантов выдворили из России после облав на кафе в Тюмени

Девять мигрантов выдворили из России после облав на кафе в Тюмени

10 февраля 2025, 15:55
Фото: УМВД по ТО.
Полиция провела рейды против незаконных мигрантов в Тюмени. Почти сутки силовики искали нелегалов по кафе и торговым точкам. После этого девять иностранцев отправились туда, откуда приехали.

Полиция отработала при силовой поддержке Росгвардии. Выявили 16 административных правонарушений, и половину виновников тут же решили выдворить из России.

«В результате выявлено 16 правонарушений. В отношении девяти иностранцев вынесены постановления об административном выдворении за пределы России. Еще два нарушителя получили штраф за нарушение миграционного законодательства РФ», — рассказали в УМВД России по Тюменской области.
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Оставшиеся пятеро нарушили другие статьи КоАП, в отношении нарушителей составили административные протоколы. Всех мигрантов проверили на причастность к преступлениям и правонарушениям на территории области, добавили в ведомстве.

По итогам прошлого года из Тюменской области выдворили более 1,6 тыс. мигрантов. Еще около 2,5 тыс. запретили въезд в РФ. Это на 33,7% больше, чем годом ранее.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Мигранты
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