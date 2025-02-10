Девушка, самолет и бомба. История с продолжением про фотографа из Тюмени

Posted 10 февраля, 08:11
Published 10 февраля, 08:11
Modified 10 февраля, 09:01
Updated 10 февраля, 09:01
Пассажирка «Победы» из Тюмени, которая заявила о бомбе в самолете, чтобы избавиться от назойливого поклонника, оказывается перепутала его половой орган с детонатором. Продолжение этой истории публикует telegram-канал «Авиаторщина».
Стали известны новые пикантные детали истории знакомства Дианы и Мамуки в тюменском аэропорту Рощино. Со слов Мамуки, в зале ожидания Диана сама подсела к нему и навязчиво пыталась познакомиться. В кафе девушка просила угостить ее двумя бокалами пива, после чего почувствовала себя плохо. Выпив неизвестную таблетку, они прошли на посадку в самолет.
В авиалайнере она настояла, чтобы Мамука сел рядом, а затем начала к нему приставать и целовать. Тюменка закинула свою ногу на него, начав водить ею по внутренней стороне бедра так, что у мужчины «сработали природные рефлексы». Когда она попыталась залезть ему в штаны, мужчина ее оттолкнул.
«У тебя там что, детонатор?», — спросила хмельная Диана своего попутчика, приняв его эрегированный половой член за взрывное устройство.
Испугавшись, она сообщила бортпроводникам о «бомбе». Полиция сняла Мамуку и Диану с рейса, их направили в линейный отдел полиции. После тщательного досмотра, Мамуку отпустили, а вот Диане теперь светит уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма.
Ранее мы писали другую версию событий, где именно Диана предстала жертвой навязчивого соседа. Чтобы радикально отвязаться от поклонника, она сказала экипажу, что у него бомба.