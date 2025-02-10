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Posted 10 февраля, 08:11

Published 10 февраля, 08:11

Modified 10 февраля, 09:01

Updated 10 февраля, 09:01

История с бомбой в тюменском аэропорту получила неожиданное продолжение

Девушка, самолет и бомба. История с продолжением про фотографа из Тюмени

10 февраля 2025, 08:11
Фото: 1MI.

История с бомбой в тюменском аэропорту получила неожиданное продолжение

Диана стала известной после сообщении о «бомбе» у одного их пассажиров, который находился с ней в одном самолете. Девушка позже объяснила, что так она пыталась избавиться от назойливых ухаживаний. Но есть один нюанс.

Пассажирка «Победы» из Тюмени, которая заявила о бомбе в самолете, чтобы избавиться от назойливого поклонника, оказывается перепутала его половой орган с детонатором. Продолжение этой истории публикует telegram-канал «Авиаторщина».

Стали известны новые пикантные детали истории знакомства Дианы и Мамуки в тюменском аэропорту Рощино. Со слов Мамуки, в зале ожидания Диана сама подсела к нему и навязчиво пыталась познакомиться. В кафе девушка просила угостить ее двумя бокалами пива, после чего почувствовала себя плохо. Выпив неизвестную таблетку, они прошли на посадку в самолет.

В авиалайнере она настояла, чтобы Мамука сел рядом, а затем начала к нему приставать и целовать. Тюменка закинула свою ногу на него, начав водить ею по внутренней стороне бедра так, что у мужчины «сработали природные рефлексы». Когда она попыталась залезть ему в штаны, мужчина ее оттолкнул.

«У тебя там что, детонатор?», — спросила хмельная Диана своего попутчика, приняв его эрегированный половой член за взрывное устройство.

Испугавшись, она сообщила бортпроводникам о «бомбе». Полиция сняла Мамуку и Диану с рейса, их направили в линейный отдел полиции. После тщательного досмотра, Мамуку отпустили, а вот Диане теперь светит уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма.

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Ранее мы писали другую версию событий, где именно Диана предстала жертвой навязчивого соседа. Чтобы радикально отвязаться от поклонника, она сказала экипажу, что у него бомба.

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#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюмень#Бомба#Терроризм#Аэропорт Рощино#Самолет
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