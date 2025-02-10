Девушка, самолет и бомба. История с продолжением про фотографа из Тюмени

В авиалайнере она настояла, чтобы Мамука сел рядом, а затем начала к нему приставать и целовать. Тюменка закинула свою ногу на него, начав водить ею по внутренней стороне бедра так, что у мужчины «сработали природные рефлексы». Когда она попыталась залезть ему в штаны, мужчина ее оттолкнул.