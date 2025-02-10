Бывший возлюбленный тюменки Алены Водонаевой погиб на СВО

Posted 10 февраля, 12:58
Published 10 февраля, 12:58
Modified 10 февраля, 13:00
Updated 10 февраля, 13:00
Алена Водонаева узнала о гибели Антона Короткова от рэпера Гуфа, близкого друга погибшего. Водонаева поддерживает хорошие отношения с сестрой Короткова, которая подтвердила смерть брата.
«Антон уже несколько месяцев, как без вести пропал на СВО и все наши ребята с ним не на связи. Я связалась с семьей, и узнала все подробности. Похороны состоялись в прошлую среду», — написала Водонаева в своем телеграм-канале.
Она готова дать координаты места захоронения общим друзьям, которые хотели бы попрощаться с Коротковым.
Коротков и Водонаева начали встречаться в 2015 году с подачи рэпера Гуфа, который их познакомил. Влюбленные собирались пожениться, но в 2016 году расстались.
Антон Коротков в свои 36 лет работал тату-мастером. После ухода на СВО он был награжден Орденом Мужества. Погиб в Курской области. Родственники Короткова официально еще не подтвердили его смерть.
Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который позволит вернуть из зоны СВО многодетных отцов.