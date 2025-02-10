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Posted 10 февраля, 12:58

Published 10 февраля, 12:58

Modified 10 февраля, 13:00

Updated 10 февраля, 13:00

Бывший возлюбленный тюменки Алены Водонаевой погиб на СВО

Бывший возлюбленный тюменки Алены Водонаевой погиб на СВО

10 февраля 2025, 12:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
Бывший жених блогерши Алены Водонаевой погиб в зоне боевых действий на СВО. Уроженка Тюмени рассказала об этом в своем блоге. Родственники погибшего подтвердили ей, что похороны уже прошли.

Алена Водонаева узнала о гибели Антона Короткова от рэпера Гуфа, близкого друга погибшего. Водонаева поддерживает хорошие отношения с сестрой Короткова, которая подтвердила смерть брата.

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«Антон уже несколько месяцев, как без вести пропал на СВО и все наши ребята с ним не на связи. Я связалась с семьей, и узнала все подробности. Похороны состоялись в прошлую среду», — написала Водонаева в своем телеграм-канале.
Фото: Телеграм-канал Водонаевой

Она готова дать координаты места захоронения общим друзьям, которые хотели бы попрощаться с Коротковым.

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Коротков и Водонаева начали встречаться в 2015 году с подачи рэпера Гуфа, который их познакомил. Влюбленные собирались пожениться, но в 2016 году расстались.

Антон Коротков в свои 36 лет работал тату-мастером. После ухода на СВО он был награжден Орденом Мужества. Погиб в Курской области. Родственники Короткова официально еще не подтвердили его смерть.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который позволит вернуть из зоны СВО многодетных отцов.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Алена Водонаева#СВО#Бойцы СВО
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