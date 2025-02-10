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Posted 10 февраля, 09:11

Published 10 февраля, 09:11

Modified 10 февраля, 12:14

Updated 10 февраля, 12:14

Банный комплекс «ЕрмолаевЪ» за 200 млн рублей откроют в Тюмени

Банный комплекс «ЕрмолаевЪ» за 200 млн рублей откроют в Тюмени

10 февраля 2025, 09:11
Фото: 1MI.
Новый банный комплекс под брендом «ЕрмолаевЪ Душевные бани» откроют в Тюмени в этом году. Он расположится на улице Федюнинского — напротив микрорайона «Видный».

По словам главного исполнительного директора инвестиционного фонда Dome Foundation Артема Андросова, общий бюджет реализации проекта составляет 200 миллионов рублей. 50% денежных средств — инвестиции Dome Foundation, 50% — ресторанного холдинга Sobolev Alliance.

По данным пресс-службы Sobolev Alliance, новый банный комплекс будет рассчитан более чем на 100 посадочных мест и будет включать в себя широкий спектр услуг, в том числе сауну, массажный кабинет и ресторан, пишет РБК Тюмень.

По планам, открытие новых бань состоится весной этого года.

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Sobolev Alliance — холдинг, позиционирующий себя как инвестиционная бизнес-экосистема. В настоящее время включает в себя более 30 заведений. В их числе заведения сети «ЕрмолаевЪ», сети «Ассорти», рестораны «Чина», «Грузинка Нани», «Узбечка», «Сами Сусами», паб «Scotland yard». Руководителем ресторанного холдинга является Александр Соболев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца 2025 году откроют реконструированный бывший дом быта «Сибирь». Мультифункциональный центр Si Hall начнет работу в начале осени.

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