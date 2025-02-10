Банный комплекс «ЕрмолаевЪ» за 200 млн рублей откроют в Тюмени

Posted 10 февраля, 09:11
Published 10 февраля, 09:11
Modified 10 февраля, 12:14
Updated 10 февраля, 12:14
По словам главного исполнительного директора инвестиционного фонда Dome Foundation Артема Андросова, общий бюджет реализации проекта составляет 200 миллионов рублей. 50% денежных средств — инвестиции Dome Foundation, 50% — ресторанного холдинга Sobolev Alliance.
По данным пресс-службы Sobolev Alliance, новый банный комплекс будет рассчитан более чем на 100 посадочных мест и будет включать в себя широкий спектр услуг, в том числе сауну, массажный кабинет и ресторан, пишет РБК Тюмень.
По планам, открытие новых бань состоится весной этого года.
Sobolev Alliance — холдинг, позиционирующий себя как инвестиционная бизнес-экосистема. В настоящее время включает в себя более 30 заведений. В их числе заведения сети «ЕрмолаевЪ», сети «Ассорти», рестораны «Чина», «Грузинка Нани», «Узбечка», «Сами Сусами», паб «Scotland yard». Руководителем ресторанного холдинга является Александр Соболев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца 2025 году откроют реконструированный бывший дом быта «Сибирь». Мультифункциональный центр Si Hall начнет работу в начале осени.