Артисты тюменского театра продолжают настаивать на невиновности Сергея Осинцева

Posted 10 февраля, 09:45
Published 10 февраля, 09:45
Modified 10 февраля, 10:02
Updated 10 февраля, 10:02
Сотрудники ТБДТ объединили свои усилия и продолжают настаивать на невиновности Сергея Осинцева и Александра Чурсина, которых обвиняют в хищении 14 миллионов рублей из бюджета театра. Информация об этом размещена в группе Тюменский Большой Драматический Театр | FanClub ВКонтакте.
18 сотрудников театра требуют снять обвинения с руководителя, отмечают, что благодаря правильно принятым решениям Осинцева, доход учреждения за сезон увеличился с 24 миллионов до 330 миллионов рублей. В 2011 году Осинцев возглавил театр с долгами в 40 000 000, за этот период театру удалось вылезти из долговой ямы.
Как отметила актриса Наталья Аузина-Никулина, у Осинцева не было прямого доступа к бюджету театра, соответственно, с его стороны не могло быть никаких растрат государственных средств.
«Так как Сергей Вениаминович и Александр работают в подразделении, все их действия всегда согласовывались и перепроверялись другими отделами ТКТО. И себе в убыток объединение работать бы не стало», — считает Наталья.
Со слов дизайнера Константина Решетникова, театр продолжает двигаться вперед только за счет ранее заключенных договоренностей.
«ТБДТ пока отлично „существует“ на топливе, инерции и на договоренностях с режиссерами на два года вперед. Но сможет ли большой корабль ТБДТ так маневрировать как раньше и двигаться со скоростью, которую ему обеспечивали Осинцев, Чурсин и их команда?!», — отметил он.
Еще одна артистка театра уверена в невиновности Осинцева и Чурсина. Заслуженная артистка РФ Ирина Халезова отметила, что руководство изыскало средства, чтобы доплачивать актёрам за спектакли, так как ставки артистов не превышали 35 тысяч рублей.
«У Сергея небольшой домик в Комарово, который он купил будучи ещё просто актёром! У Саши вообще нет квартиры. Куда же они вложили 14 миллионов?», — спрашивает Ирина.
«Сергей Осинцев и Александр Чурсин не потратили ни копейки государственных денег, но привлекли собственные средства и средства коммерческих организаций, огромное количество личных творческих сил, чтобы создать „АРТ-кафе ТБДТ“ по сути из ничего, на месте пустующего помещения театра, после пандемии ковида…», — уже отмечает дизайнер Валентин Алешин.
По сей день не вынесено судебное решение в отношении руководителя ТБДТ Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина.
По сообщению объединенной пресс-службы судов Тюменской области, мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Осинцева и Чурсина продлена до 21 февраля 2025 года.