Артисты тюменского театра продолжают настаивать на невиновности Сергея Осинцева

18 сотрудников театра требуют снять обвинения с руководителя, отмечают, что благодаря правильно принятым решениям Осинцева, доход учреждения за сезон увеличился с 24 миллионов до 330 миллионов рублей. В 2011 году Осинцев возглавил театр с долгами в 40 000 000, за этот период театру удалось вылезти из долговой ямы.