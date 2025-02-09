В Тюмени сегодня потеплеет до +2

Posted 9 февраля, 03:51
Published 9 февраля, 03:51
Modified 9 февраля, 03:53
Updated 9 февраля, 03:53
В Тюмени 9 февраля метеорологи прогнозируют малооблачную погоду. Утром и днем термометры покажут -5…0, в вечерние часы температура воздуха составит -2…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:20 закат в 17:23, продолжительность дня 9 часов 3 минуты.
В Тобольске 9 февраля ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -3…0, в темное время суток ожидается до -3…-1. Ветер будет дуть со скоростью 4,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:13, закат в 17:08, продолжительность дня 8 часов 55 минут.
В Ишиме 9 февраля метеорологи прогнозируют малооблачную погоду. Утром и днем термометры покажут -7…0, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -3…-2. Ветер будет дуть со скоростью до 4,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:01 закат в 17:11 продолжительность дня 9 часов 10 минут.