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Posted 9 февраля, 03:51

Published 9 февраля, 03:51

Modified 9 февраля, 03:53

Updated 9 февраля, 03:53

В Тюмени сегодня потеплеет до +2

В Тюмени сегодня потеплеет до +2

9 февраля 2025, 03:51
Фото: 1MI.
Переменная облачность, гололед, ветер 7-12 м/с ожидаются на юге Тюменской области в воскресенье, 9 февраля. Максимальная дневная температура воздуха составит -3…+2, ночью ожидается до -6…-11.

В Тюмени 9 февраля метеорологи прогнозируют малооблачную погоду. Утром и днем термометры покажут -5…0, в вечерние часы температура воздуха составит -2…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:20 закат в 17:23, продолжительность дня 9 часов 3 минуты.

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В Тобольске 9 февраля ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -3…0, в темное время суток ожидается до -3…-1. Ветер будет дуть со скоростью 4,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:13, закат в 17:08, продолжительность дня 8 часов 55 минут.

В Ишиме 9 февраля метеорологи прогнозируют малооблачную погоду. Утром и днем термометры покажут -7…0, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -3…-2. Ветер будет дуть со скоростью до 4,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:01 закат в 17:11 продолжительность дня 9 часов 10 минут.

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