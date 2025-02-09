В Тюмени прошли забеги «Лыжни России — 2025». ФОТО

Posted 9 февраля, 05:40
Published 9 февраля, 05:40
Modified 9 февраля, 05:42
Updated 9 февраля, 05:42
Спортивное мероприятие состоялось в областной столице на стадионе ГАУ Северного Зауралья накануне, 8 февраля. В этом году оно проходило уже в 16-й раз.
«В Тюменской области прекрасные традиции, сегодня я вижу среди нас большое количество заслуженных спортсменов и, что немаловажно, большое количество юных спортсменов, которые дружно примут старт на нашей лыжне», — отметил, приветствуя участников гонки, замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.
«Лыжня России» — это одно из самых замечательных и масштабных, ярких, зимних спортивных мероприятий. Уже несколько лет подряд мы сохраняем традиции и вместе принимаем участие в этом мероприятии. В этот год, год празднования 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, предлагаю посвятить все наши победы нашим героям — участникам ВОВ и специальной военной операции», — подчеркнул глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.
«Сегодня лыжный спорт — это один из самых массовых видов спорта в стране и в Тюмени. Лыжная школа в Тюмени — очень сильная. От нас выходили такие великие спортсмены, как Антон Шипулин, Елизавета Бекишева и т. д», — отметила председатель региональной общественной организации «Тюменская областная федерация лыжных гонок и биатлона» Светлана Иванова.
Также участников приветствовали ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России по биатлону Луиза Носкова, передает тг-канал «Тюменский аграрий».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют построить спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной на 12 тысяч посадочных мест в районе Старого Тобольского тракта. В настоящее время власти занимаются поиском инвесторов.