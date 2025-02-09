В селе под Тюменью нашли трупы выпотрошенных животных

В селе Луговое, расположенном в менее чем 20 километрах от Тюмени, неизвестные убивают животных. В числе жертв как дикие кабаны, так и домашние собаки. Об этом сообщили местные жители в сообществе ЧС Тюмень.

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