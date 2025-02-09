В селе под Тюменью нашли трупы выпотрошенных животных

Posted 9 февраля, 04:24
Published 9 февраля, 04:24
Modified 9 февраля, 08:18
Updated 9 февраля, 08:18
По словам очевидцев, обнаруживших так называемое кладбище, трупы животных частично выпотрошены.
В комментариях под опубликованным постом тюменцы предположили, что убийство животных может быть делом рук либо браконьеров, либо маньяка.
«Сначала животные, а потом до людей охота может дойти. Это ненормально — ни один здоровый человек так не поступит», — отметила Виктория С.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, комментарии ожидаются.
Заметим, что случаи массового убийства животных в селе Луговое происходят уже не в первый раз. 2018 году неизвестные подсыпали отраву в еду для бродячих собак — погибло несколько животных.
Добавлено в 13:13: В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время размещенная в сети интернет информация проверяется сотрудниками полиции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале января неизвестные расстреляли стаю собак в районе переулка Павлова. Погибли три собаки, в том числе одна домашняя лайка.