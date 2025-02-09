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Posted 9 февраля, 04:24

Published 9 февраля, 04:24

Modified 9 февраля, 08:18

Updated 9 февраля, 08:18

В селе под Тюменью нашли трупы выпотрошенных животных

В селе под Тюменью нашли трупы выпотрошенных животных

9 февраля 2025, 04:24
Фото: 1MI.
В селе Луговое, расположенном в менее чем 20 километрах от Тюмени, неизвестные убивают животных. В числе жертв как дикие кабаны, так и домашние собаки. Об этом сообщили местные жители в сообществе ЧС Тюмень.

По словам очевидцев, обнаруживших так называемое кладбище, трупы животных частично выпотрошены.

Фото: ЧС Тюмень

В комментариях под опубликованным постом тюменцы предположили, что убийство животных может быть делом рук либо браконьеров, либо маньяка.

«Сначала животные, а потом до людей охота может дойти. Это ненормально — ни один здоровый человек так не поступит», — отметила Виктория С.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, комментарии ожидаются.

Заметим, что случаи массового убийства животных в селе Луговое происходят уже не в первый раз. 2018 году неизвестные подсыпали отраву в еду для бродячих собак — погибло несколько животных.

Добавлено в 13:13: В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время размещенная в сети интернет информация проверяется сотрудниками полиции.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале января неизвестные расстреляли стаю собак в районе переулка Павлова. Погибли три собаки, в том числе одна домашняя лайка.

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