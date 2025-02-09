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Posted 9 февраля, 11:16

Published 9 февраля, 11:16

Modified 9 февраля, 11:18

Updated 9 февраля, 11:18

Самое дешевое жилье в новостройках в Тюмени продают в Патрушева и 3-м Заречном

Районы с самыми дешевыми новостройками назвали в Тюмени

9 февраля 2025, 11:16
Фото: 1MI.

Самое дешевое жилье в новостройках в Тюмени продают в Патрушева и 3-м Заречном

Минимальная стоимость квадратного метра в областной столице зарегистрирована в 3-м Заречном микрорайоне — 95,5 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики агентства недвижимости «Этажи».

По данным экспертов, также в тройке районов-лидеров по минимальным ценам на новостройки Патрушева, где квадратный метр стоит около 98 тысячи рублей и Ново-Патрушева (103,7 тысячи рублей).

Самую дорогую недвижимость на первичном рынке в Тюмени продают в Историческом центре — стоимость «квадрата» превышает 325 тысяч рублей. На втором месте по цене квартир район Драмтеатра (213 тысяч рублей за квадратный метр), на третьем — Заречный микрорайон (207,9 тысячи рублей за квадратный метр). Также в числе районов с дорогими новостройками Дом печати, Воровского, Европейский — стоимость «квадрата» там превышает 170 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в январе средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла до 147,6 тысячи рублей. Средняя цена квартиры достигла 7,5 миллиона рублей.

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