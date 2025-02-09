Районы с самыми дешевыми новостройками назвали в Тюмени

Posted 9 февраля, 11:16
Published 9 февраля, 11:16
Modified 9 февраля, 11:18
Updated 9 февраля, 11:18
По данным экспертов, также в тройке районов-лидеров по минимальным ценам на новостройки Патрушева, где квадратный метр стоит около 98 тысячи рублей и Ново-Патрушева (103,7 тысячи рублей).
Самую дорогую недвижимость на первичном рынке в Тюмени продают в Историческом центре — стоимость «квадрата» превышает 325 тысяч рублей. На втором месте по цене квартир район Драмтеатра (213 тысяч рублей за квадратный метр), на третьем — Заречный микрорайон (207,9 тысячи рублей за квадратный метр). Также в числе районов с дорогими новостройками Дом печати, Воровского, Европейский — стоимость «квадрата» там превышает 170 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в январе средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла до 147,6 тысячи рублей. Средняя цена квартиры достигла 7,5 миллиона рублей.