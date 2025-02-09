Районы с самыми дешевыми новостройками назвали в Тюмени

Самую дорогую недвижимость на первичном рынке в Тюмени продают в Историческом центре — стоимость «квадрата» превышает 325 тысяч рублей. На втором месте по цене квартир район Драмтеатра (213 тысяч рублей за квадратный метр), на третьем — Заречный микрорайон (207,9 тысячи рублей за квадратный метр). Также в числе районов с дорогими новостройками Дом печати, Воровского, Европейский — стоимость «квадрата» там превышает 170 тысяч рублей.