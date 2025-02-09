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Posted 9 февраля, 02:07

Published 9 февраля, 02:07

Modified 9 февраля, 02:07

Updated 9 февраля, 02:07

Народные приметы на день Иоанна Златоуста: чего нельзя делать 9 февраля

Народные приметы на день Иоанна Златоуста: чего нельзя делать 9 февраля

9 февраля 2025, 02:07
Фото: Изображение Midjourney.
В этот день отмечается народный праздник Златоустьев огонь и церковный — перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Многие приметы и запреты связаны именно с огнем.

9 февраля нельзя чистить печь, огонь в ней должен гореть непрерывно весь день. Также нужно зажечь свечу и поставить в главной комнате, чтобы горела весь день, тогда в семье будет мир, любовь и здоровье.

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Во избежание беды 9 февраля нельзя покупать одежду и обувь, а также дарить и получать подарки. Именинникам в этот день стоит «купить» свой подарок у дарителя — отдать мелкую монетку. Также дурными приметами считалось мыть голову, «играть» с драгоценным кольцом на пальце — возлюбленный изменит или друг предаст.

Хозяйки традиционно готовили пироги-расстегаи с грибами, мясом и рыбой. Их должны попробовать все в семье, тогда в доме будет достаток. Эти пироги отличаются от закрытых тем, что сверху остается дырочка, в которую видно начинку. Но это и не привычные полностью открытые пироги.

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Оттепель в этот день обманчива, за ней опять придут морозы. Приметой близкого похолодания станет и низкое небо, и запотевшие окна. Плывущие против ветра облака означают приближающийся снегопад. Если собака ложится на снег — будет вьюга.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Приметы
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