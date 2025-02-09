Народные приметы на день Иоанна Златоуста: чего нельзя делать 9 февраля

Posted 9 февраля, 02:07
Published 9 февраля, 02:07
Modified 9 февраля, 02:07
Updated 9 февраля, 02:07
9 февраля нельзя чистить печь, огонь в ней должен гореть непрерывно весь день. Также нужно зажечь свечу и поставить в главной комнате, чтобы горела весь день, тогда в семье будет мир, любовь и здоровье.
Во избежание беды 9 февраля нельзя покупать одежду и обувь, а также дарить и получать подарки. Именинникам в этот день стоит «купить» свой подарок у дарителя — отдать мелкую монетку. Также дурными приметами считалось мыть голову, «играть» с драгоценным кольцом на пальце — возлюбленный изменит или друг предаст.
Хозяйки традиционно готовили пироги-расстегаи с грибами, мясом и рыбой. Их должны попробовать все в семье, тогда в доме будет достаток. Эти пироги отличаются от закрытых тем, что сверху остается дырочка, в которую видно начинку. Но это и не привычные полностью открытые пироги.
Оттепель в этот день обманчива, за ней опять придут морозы. Приметой близкого похолодания станет и низкое небо, и запотевшие окна. Плывущие против ветра облака означают приближающийся снегопад. Если собака ложится на снег — будет вьюга.