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Posted 9 февраля, 06:38

Published 9 февраля, 06:38

Modified 9 февраля, 06:40

Updated 9 февраля, 06:40

В Тюменской области требуются более 1 тысячи водителей

Более тысячи водителей ищут в Тюмени

9 февраля 2025, 06:38
Фото: 1MI.

В Тюменской области требуются более 1 тысячи водителей

В Тюменской области наблюдается острый дефицит сотрудников транспортной сферы. Требуются водители, бортпроводники, машинисты.

По данным департамента труда и занятости, в регионе открыто более 1,1 тысячи вакансия для водителей автомобилей с заработной платой 53 тысячи рублей. Также свободными остаются более 100 вакансий водителей автобусов на зарплату 49,6 тысячи рублей, свыше 90 вакансий водителей погрузчика (зарплата 58,8 тысячи рублей).

Для бортпроводников в Тюменской области открыто пять вакансий (зарплата 75-80 тысяч рублей), для машинистов крана опубликовано 57 предложений о работе, машиниста экскаватора — 39, машиниста передвижных электростанций — 5 вакансий.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени не хватает специалистов по обслуживанию и ремонту и обслуживанию автобусов. Наблюдается дефицит слесарей, автоэлектриков и мотористов.

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