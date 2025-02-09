Более тысячи водителей ищут в Тюмени

По данным департамента труда и занятости, в регионе открыто более 1,1 тысячи вакансия для водителей автомобилей с заработной платой 53 тысячи рублей. Также свободными остаются более 100 вакансий водителей автобусов на зарплату 49,6 тысячи рублей, свыше 90 вакансий водителей погрузчика (зарплата 58,8 тысячи рублей).