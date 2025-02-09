Более тысячи водителей ищут в Тюмени

Posted 9 февраля, 06:38
Published 9 февраля, 06:38
Modified 9 февраля, 06:40
Updated 9 февраля, 06:40
По данным департамента труда и занятости, в регионе открыто более 1,1 тысячи вакансия для водителей автомобилей с заработной платой 53 тысячи рублей. Также свободными остаются более 100 вакансий водителей автобусов на зарплату 49,6 тысячи рублей, свыше 90 вакансий водителей погрузчика (зарплата 58,8 тысячи рублей).
Для бортпроводников в Тюменской области открыто пять вакансий (зарплата 75-80 тысяч рублей), для машинистов крана опубликовано 57 предложений о работе, машиниста экскаватора — 39, машиниста передвижных электростанций — 5 вакансий.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени не хватает специалистов по обслуживанию и ремонту и обслуживанию автобусов. Наблюдается дефицит слесарей, автоэлектриков и мотористов.