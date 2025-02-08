Не зависать у зеркала — как народный календарь советует провести 8 февраля

В этот день погоду можно узнать с помощью гороха. Если сухие горошины звонко катались по блюду, то впереди трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады. Предки верили, что какая погода на Федоров день — такой будет весна, которая наступит рано, если день выпадет ясным и безветренным. Бледная Луна предвещала снегопад, иней на деревьях — к оттепели.