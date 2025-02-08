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Posted 8 февраля, 02:07

Published 8 февраля, 02:07

Modified 8 февраля, 02:07

Updated 8 февраля, 02:07

Не зависать у зеркала — как народный календарь советует провести 8 февраля

Не зависать у зеркала — как народный календарь советует провести 8 февраля

8 февраля 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Традиционно в этот день поминали умерших родных. Считалось, что духи могут проникать в мир живых, с этим связано большинство примет и запретов этого дня.

Православная церковь 8 февраля чтит память преподобного Феодора Студита, а в народном календаре день записан как Федор Поминальник. В этот день накрывали поминальные обеды, ходили на могилы родных и близких. Считалось, что к дому могут явиться души тех, кого давно не поминали. Поэтому окна держали закрытыми, чтобы не залетели души умерших.

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На Федоров день могут бушевать духи, поэтому не стоит оставаться в одиночестве, лучше позвать гостей или самому сходить к родне. Не стоит в этот день подолгу смотреться в зеркало — можно увидеть беса в отражении. А незамужние девушки избегали новых знакомств, чтобы не попался нечистый дух в облике парня.

Предки не начинали в этот день новых дел, верили, что все начинания провалятся. Не готовили картофельные блюда, чтобы не навлечь болезни желудка. В дом не впускали трехцветных кошек и вообще чужих животных, чтобы не впустить несчастье.

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В этот день погоду можно узнать с помощью гороха. Если сухие горошины звонко катались по блюду, то впереди трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады. Предки верили, что какая погода на Федоров день — такой будет весна, которая наступит рано, если день выпадет ясным и безветренным. Бледная Луна предвещала снегопад, иней на деревьях — к оттепели.

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