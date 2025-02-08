Не зависать у зеркала — как народный календарь советует провести 8 февраля

Posted 8 февраля, 02:07
Published 8 февраля, 02:07
Modified 8 февраля, 02:07
Updated 8 февраля, 02:07
Православная церковь 8 февраля чтит память преподобного Феодора Студита, а в народном календаре день записан как Федор Поминальник. В этот день накрывали поминальные обеды, ходили на могилы родных и близких. Считалось, что к дому могут явиться души тех, кого давно не поминали. Поэтому окна держали закрытыми, чтобы не залетели души умерших.
На Федоров день могут бушевать духи, поэтому не стоит оставаться в одиночестве, лучше позвать гостей или самому сходить к родне. Не стоит в этот день подолгу смотреться в зеркало — можно увидеть беса в отражении. А незамужние девушки избегали новых знакомств, чтобы не попался нечистый дух в облике парня.
Предки не начинали в этот день новых дел, верили, что все начинания провалятся. Не готовили картофельные блюда, чтобы не навлечь болезни желудка. В дом не впускали трехцветных кошек и вообще чужих животных, чтобы не впустить несчастье.
В этот день погоду можно узнать с помощью гороха. Если сухие горошины звонко катались по блюду, то впереди трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады. Предки верили, что какая погода на Федоров день — такой будет весна, которая наступит рано, если день выпадет ясным и безветренным. Бледная Луна предвещала снегопад, иней на деревьях — к оттепели.