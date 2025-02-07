В Тюмени падают цены на такси: почему

«Нам повезло в этом году с аномально теплой погодой. Вроде привыкли к суровым зимним морозам, а тут первая на моей памяти такая теплая зима. Заказывал недавно от Клары Цеткин до Дзержинского, и сейчас можно уехать на такси по цене, как летом, когда все в отпусках. А то в ноябре–декабре цены кусались», — рассказал Михаил Д.