В Тюмени падают цены на такси: почему

Posted 7 февраля, 10:29
Published 7 февраля, 10:29
Modified 7 февраля, 12:13
Updated 7 февраля, 12:13
В декабре 2024 года в России начали снижаться цены на такси, в январе эта тенденция продолжилась. По данным Росстата, в среднем один километр поездки сейчас обходится пассажирам в 47,77 рубля — это ниже, чем в ноябре прошлого года.
Такое снижение цен на такси было зафиксировано впервые с февраля 2024 года. Пользователи социальных сетей задаются вопросами относительно изменений в цене на такси. Отзывы подтверждают, что стоимость действительно стала более гуманной в сравнении с зимним периодом прошлых лет.
«Не знаю, с чем это связано, что стоимость такси снизилась. В выходные заказывала машину в ТЦ „Кристалл“, и цена была всего 310 рублей. Обычно зимой такси только дорожает, поэтому даже удивительно», — написала жительница Тюмени Ольга К.
«Нам повезло в этом году с аномально теплой погодой. Вроде привыкли к суровым зимним морозам, а тут первая на моей памяти такая теплая зима. Заказывал недавно от Клары Цеткин до Дзержинского, и сейчас можно уехать на такси по цене, как летом, когда все в отпусках. А то в ноябре–декабре цены кусались», — рассказал Михаил Д.
«Что происходит, почему цены на такси упали? Перед Новым годом поездку нужно было чуть ли не закладывать в семейный бюджет. Сейчас заметно дешевле, пока цены такие, теперь езжу на такси с работы домой на Широтную даже вечером», — поделился Игорь С.
Аналитики связывают это с несколькими факторами. Во-первых, положительно на ситуацию повлияла хорошая погода: отсутствие сильных снегопадов способствовало тому, что горожане чаще гуляют и ходят пешком. Во-вторых, пришли в баланс спрос и предложение: количество водителей на линии соответствует числу желающий воспользоваться услугой. И, в-третьих, отсутствие снега и льда на дорогах увеличило скорость автомобильного движения: водители получили возможность выполнять больше заказов за более короткий промежуток времени.
Ранее также сообщалось, что в новогодний период темпы роста среднего чека на поездки в такси достигли рекордно низкого уровня за последние четыре года. Хотя обычно именно в зимние праздники стоимость такси показывала наиболее резкий скачок.