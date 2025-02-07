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Posted 7 февраля, 10:29

Published 7 февраля, 10:29

Modified 7 февраля, 12:13

Updated 7 февраля, 12:13

В Тюмени падают цены на такси: почему

В Тюмени падают цены на такси: почему

7 февраля 2025, 10:29
Фото: 1MI.
С начала года по всей России продолжается снижение цен на такси. На это обратили внимание и жители Тюмени.

В декабре 2024 года в России начали снижаться цены на такси, в январе эта тенденция продолжилась. По данным Росстата, в среднем один километр поездки сейчас обходится пассажирам в 47,77 рубля — это ниже, чем в ноябре прошлого года.

Такое снижение цен на такси было зафиксировано впервые с февраля 2024 года. Пользователи социальных сетей задаются вопросами относительно изменений в цене на такси. Отзывы подтверждают, что стоимость действительно стала более гуманной в сравнении с зимним периодом прошлых лет.

«Не знаю, с чем это связано, что стоимость такси снизилась. В выходные заказывала машину в ТЦ „Кристалл“, и цена была всего 310 рублей. Обычно зимой такси только дорожает, поэтому даже удивительно», — написала жительница Тюмени Ольга К.

«Нам повезло в этом году с аномально теплой погодой. Вроде привыкли к суровым зимним морозам, а тут первая на моей памяти такая теплая зима. Заказывал недавно от Клары Цеткин до Дзержинского, и сейчас можно уехать на такси по цене, как летом, когда все в отпусках. А то в ноябре–декабре цены кусались», — рассказал Михаил Д.

«Что происходит, почему цены на такси упали? Перед Новым годом поездку нужно было чуть ли не закладывать в семейный бюджет. Сейчас заметно дешевле, пока цены такие, теперь езжу на такси с работы домой на Широтную даже вечером», — поделился Игорь С.

Аналитики связывают это с несколькими факторами. Во-первых, положительно на ситуацию повлияла хорошая погода: отсутствие сильных снегопадов способствовало тому, что горожане чаще гуляют и ходят пешком. Во-вторых, пришли в баланс спрос и предложение: количество водителей на линии соответствует числу желающий воспользоваться услугой. И, в-третьих, отсутствие снега и льда на дорогах увеличило скорость автомобильного движения: водители получили возможность выполнять больше заказов за более короткий промежуток времени.

Ранее также сообщалось, что в новогодний период темпы роста среднего чека на поездки в такси достигли рекордно низкого уровня за последние четыре года. Хотя обычно именно в зимние праздники стоимость такси показывала наиболее резкий скачок.

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