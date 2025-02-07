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Posted 7 февраля, 14:38

Published 7 февраля, 14:38

Modified 7 февраля, 14:40

Updated 7 февраля, 14:40

В долгострое Тюмени откроют ТЦ, а Тура может исчезнуть через пять лет

В долгострое Тюмени откроют ТЦ, а Тура может исчезнуть через пять лет

7 февраля 2025, 14:38
Фото: 1MI.
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В Тюмени в районе Мыса откроют торговый центр, для этого застройщик обратится к помощи инвесторов. На территории долгостроя снесут пристройки, их заменит парковка. Краевед Петрушин заявил, что через пять лет в Тюмени исчезнет Тура. Этому поспособствует стройка по берегам водоема.

Новый торговый центр

Застройщик ООО «Натали-С» намерен открыть новый торговый центр на Мысу по улице Малиновского. На месте долгостроя появится современный объект, который не потеряет свою этажность. Прежний владелец на территории планировал построить рынок и автостоянку, но законсервировал объект.

Для завершения строительства будут привлечены инвесторы, окончание работ и сдача объекта намечены на конец 2026 года.

В известном тюменском долгострое откроют новый торговый центр
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Тура исчезнет?

Через пять лет Тура в Тюмени может исчезнуть. Об этом заявил краевед Александр Петрушин. С его слов, исправить ситуацию можно если заняться расчисткой не только береговой зоны, но и дна водоема. По этой же причине необходимо запретить строительство на берегах Туры.

В 2025 году аномальные температурные колебания и дефицит осадков зимой внесут свои коррективы на уровень воды в Туре. Эти факторы негативно повлияют на весеннее половодье, так как отток будет затруднен из грунтовых вод.

Тюменская Тура полностью исчезнет через пять лет?
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Сломали нос и поставили на учет

В Тюмени учащегося лицея №93 после драки с мигрантом, поставили на внутришкольный учет. Отец пострадавшего 13-летнего мальчика рассказал, после общероссийской огласки, директор лицея дала ему понять, что привлекать внимание общественности и заявлять о конфликте не стоило. После конфликта школьник был поставлен на внутришкольный учет, как проблемный подросток, хотя является потерпевшей стороной.

Напомним, 16-летний мигрант сначала оскорбил, а потом избил ребенка. После школы его доставили в медучреждение с переломом носа. Три раза проведена репозиция носа, но искривление исправить не удалось.

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Не заплатили за ранения

В Тобольске 43-летний военный не смог получить положенную выплату, которая полагается при получении ранения. Причиной отказа стало отсутствие доказательств его регистрации в Тюменской области на момент начала спецоперации.

После вмешательства прокуратуры факт проживания в регионе был подтвержден, денежная выплата назначена.

Дважды раненому на СВО тюменцу отказались выплачивать единовременную выплату
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Новый подземный переход

В Тюмени продолжаются дорожные работы на Московском тракте. В районе ЖК «Московский дворик» ведутся работы по строительству надземного пешеходного перехода. Объект готов на 40%.

По улице Джанбровского уже установлены три опоры будущего путепровода, рабочие приступили к строительству четвертой. По данным ГУС ТО, к лету 2025 года, пешеходный переход будет построен полностью.

На Московском тракте появится новый надземный пешеходный переход
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#Ксения Мальчева#Общество#Тюмень#Александр Петрушин#Прокуратура#Дорожные работы#Московский тракт#Подземный переход#Итоги#Мигрант
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