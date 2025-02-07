В долгострое Тюмени откроют ТЦ, а Тура может исчезнуть через пять лет

Через пять лет Тура в Тюмени может исчезнуть. Об этом заявил краевед Александр Петрушин. С его слов, исправить ситуацию можно если заняться расчисткой не только береговой зоны, но и дна водоема. По этой же причине необходимо запретить строительство на берегах Туры.