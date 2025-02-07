В долгострое Тюмени откроют ТЦ, а Тура может исчезнуть через пять лет

Posted 7 февраля, 14:38
Published 7 февраля, 14:38
Modified 7 февраля, 14:40
Updated 7 февраля, 14:40
Застройщик ООО «Натали-С» намерен открыть новый торговый центр на Мысу по улице Малиновского. На месте долгостроя появится современный объект, который не потеряет свою этажность. Прежний владелец на территории планировал построить рынок и автостоянку, но законсервировал объект.
Для завершения строительства будут привлечены инвесторы, окончание работ и сдача объекта намечены на конец 2026 года.
Через пять лет Тура в Тюмени может исчезнуть. Об этом заявил краевед Александр Петрушин. С его слов, исправить ситуацию можно если заняться расчисткой не только береговой зоны, но и дна водоема. По этой же причине необходимо запретить строительство на берегах Туры.
В 2025 году аномальные температурные колебания и дефицит осадков зимой внесут свои коррективы на уровень воды в Туре. Эти факторы негативно повлияют на весеннее половодье, так как отток будет затруднен из грунтовых вод.
В Тюмени учащегося лицея №93 после драки с мигрантом, поставили на внутришкольный учет. Отец пострадавшего 13-летнего мальчика рассказал, после общероссийской огласки, директор лицея дала ему понять, что привлекать внимание общественности и заявлять о конфликте не стоило. После конфликта школьник был поставлен на внутришкольный учет, как проблемный подросток, хотя является потерпевшей стороной.
Напомним, 16-летний мигрант сначала оскорбил, а потом избил ребенка. После школы его доставили в медучреждение с переломом носа. Три раза проведена репозиция носа, но искривление исправить не удалось.
В Тобольске 43-летний военный не смог получить положенную выплату, которая полагается при получении ранения. Причиной отказа стало отсутствие доказательств его регистрации в Тюменской области на момент начала спецоперации.
После вмешательства прокуратуры факт проживания в регионе был подтвержден, денежная выплата назначена.
В Тюмени продолжаются дорожные работы на Московском тракте. В районе ЖК «Московский дворик» ведутся работы по строительству надземного пешеходного перехода. Объект готов на 40%.
По улице Джанбровского уже установлены три опоры будущего путепровода, рабочие приступили к строительству четвертой. По данным ГУС ТО, к лету 2025 года, пешеходный переход будет построен полностью.