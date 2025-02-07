Тюменцам рассказали, как отправить ребенка одного в другой город

Posted 7 февраля, 10:05
Published 7 февраля, 10:05
Modified 7 февраля, 10:07
Updated 7 февраля, 10:07
Как сообщает телеканал «Саратов 24», разрешение от родителей нужно практически на всех этапах путешествия ребенка без матери или отца. Если ребенок едет на экскурсию, соревнования или куда-то, где предполагается заселение в гостиницу — нужно разрешение.
При этом, заверять его не обязательно, достаточно дать сопровождающему педагогу или тренеру обычную, написанную от руки доверенность. При этом в гостинице ребенок до 14 лет должен жить вместе с сопровождающим. После — можно отдельно от него.
Касается доверенность и случаев, когда ребенку может понадобиться медицинская помощь. На вмешательство также нужна письменная доверенность, нужно указать данные родителя и оставить подпись.