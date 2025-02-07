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Posted 7 февраля, 10:05

Published 7 февраля, 10:05

Modified 7 февраля, 10:07

Updated 7 февраля, 10:07

Тюменцам рассказали, как отправить ребенка одного в другой город

Тюменцам рассказали, как отправить ребенка одного в другой город

7 февраля 2025, 10:05
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
При отправке своего ребенка в другой город без сопровождения, например, на соревнования или сборы без сопровождения, у многих возникает вопрос. Если ребенок едет с тренером — нужна ли от законных представителей доверенность? Как оказалось — да.

Как сообщает телеканал «Саратов 24», разрешение от родителей нужно практически на всех этапах путешествия ребенка без матери или отца. Если ребенок едет на экскурсию, соревнования или куда-то, где предполагается заселение в гостиницу — нужно разрешение.

При этом, заверять его не обязательно, достаточно дать сопровождающему педагогу или тренеру обычную, написанную от руки доверенность. При этом в гостинице ребенок до 14 лет должен жить вместе с сопровождающим. После — можно отдельно от него.

Касается доверенность и случаев, когда ребенку может понадобиться медицинская помощь. На вмешательство также нужна письменная доверенность, нужно указать данные родителя и оставить подпись.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени водитель высадил ребенка из автобуса на мороз и уехал.

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#Александр Смирнов#Общество#Дети#Новости тюмени#Электронные документы#Разрешение на работу
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