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Posted 7 февраля, 09:46

Published 7 февраля, 09:46

Modified 7 февраля, 09:56

Updated 7 февраля, 09:56

Тюменца арестовали за убийство женщины и инвалида 26 лет назад (Видео)

Тюменца арестовали за убийство женщины и инвалида 26 лет назад (Видео)

7 февраля 2025, 09:46
Фото: 1MI.
Суд взял под стражу 61-летнего жителя Тюмени. Следствие считает, что по молодости он расправился со знакомой и ее племянником.

Уголовное дело оставалось открытым 26 лет, но подозреваемого все-таки удалось установить и задержать.

«Арестован 61-летний житель города Тюмени. Он обвиняется в убийстве двух лиц (п „а“ ч.2 ст. 105 УК РФ). В ходе первоначальных следственных мероприятий установить его причастность к преступлению не представилось возможным», — рассказали в управлении Следственного комитета по Тюменской области.
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По версии следствия, нынешний предпенсионер в конце марта 1998 года познакомился с 40-летней женщиной, которая на следующий же день пригласила его к себе. Подозреваемый заявил, что во время свидания знакомая оскорбила его, поэтому он сходил на кухню за молотком и около 30 раз ударил женщину по голове. В довершение сдавил ее шею телефонным проводом.

Видео: СУ СКР по Тюменской области.

В квартире они были не одни: в ванной находился 24-летний инвалид, племянник женщины. Подозреваемый и с ним расправился с помощью молотка — нанес порядка 10 ударов. Оба родственника умерли, а мужчина сбежал, бросив молоток.

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Теперь удалось использовать оставленный на месте происшествия биоматериал, чтобы выяснить личность подозреваемого. Следователи выясняют все обстоятельства и причины убийства 26-летней давности.

Напомним, трое жителей села Ярково Тюменкой области сговорились убить знакомого и жестоко ранили его. Но пока обсуждали, как спрятать тело, его забрала скорая. Все трое арестованы.

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#Марина Коржина#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Следственный комитет#Убийства
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