Тюменца арестовали за убийство женщины и инвалида 26 лет назад (Видео)

По версии следствия, нынешний предпенсионер в конце марта 1998 года познакомился с 40-летней женщиной, которая на следующий же день пригласила его к себе. Подозреваемый заявил, что во время свидания знакомая оскорбила его, поэтому он сходил на кухню за молотком и около 30 раз ударил женщину по голове. В довершение сдавил ее шею телефонным проводом.