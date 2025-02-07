Тюменца арестовали за убийство женщины и инвалида 26 лет назад (Видео)

Posted 7 февраля, 09:46
Published 7 февраля, 09:46
Modified 7 февраля, 09:56
Updated 7 февраля, 09:56
Уголовное дело оставалось открытым 26 лет, но подозреваемого все-таки удалось установить и задержать.
«Арестован 61-летний житель города Тюмени. Он обвиняется в убийстве двух лиц (п „а“ ч.2 ст. 105 УК РФ). В ходе первоначальных следственных мероприятий установить его причастность к преступлению не представилось возможным», — рассказали в управлении Следственного комитета по Тюменской области.
По версии следствия, нынешний предпенсионер в конце марта 1998 года познакомился с 40-летней женщиной, которая на следующий же день пригласила его к себе. Подозреваемый заявил, что во время свидания знакомая оскорбила его, поэтому он сходил на кухню за молотком и около 30 раз ударил женщину по голове. В довершение сдавил ее шею телефонным проводом.
В квартире они были не одни: в ванной находился 24-летний инвалид, племянник женщины. Подозреваемый и с ним расправился с помощью молотка — нанес порядка 10 ударов. Оба родственника умерли, а мужчина сбежал, бросив молоток.
Теперь удалось использовать оставленный на месте происшествия биоматериал, чтобы выяснить личность подозреваемого. Следователи выясняют все обстоятельства и причины убийства 26-летней давности.
Напомним, трое жителей села Ярково Тюменкой области сговорились убить знакомого и жестоко ранили его. Но пока обсуждали, как спрятать тело, его забрала скорая. Все трое арестованы.