Только один день: в самом высоком доме Тюмени можно купить квартиры со скидками

Дом с планетарным названием «Юпитер» — самый высокий жилой дом не только в городе, но и во всей в Тюменской области. Он расположен рядом с ТРЦ «Тюмень Сити Молл», на пересечении улиц Тимофея Чаркова и Тобольский тракт. Тракт является крупной транспортной артерией и «северными воротами» региональной столицы: именно по этой улице въезжают в город из ХМАО — Югры и ЯНАО.