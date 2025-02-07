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Posted 7 февраля, 08:55

Published 7 февраля, 08:55

Modified 7 февраля, 08:57

Updated 7 февраля, 08:57

Только один день: в самом высоком доме Тюмени можно купить квартиры со скидками

Только один день: в самом высоком доме Тюмени можно купить квартиры со скидками

7 февраля 2025, 08:55
Фото: «Страна Девелопмент».
Сюжет
Недвижимость
Реклама. ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ», ИНН 7203503806. erid: 2W5zFJC5sgt
22 февраля 2025 года в легендарном ЖК Тюмени «Звездный» застройщик «Страна Девелопмент» проведет День открытых дверей. Это уникальная возможность выгодно приобрести квартиру в последнем доме комплекса — «Юпитере».

Именно «Юпитер» признан самым высоким жилым зданием в Тюмени. Поэтому, чтобы не упустить шанс купить квартиру выгодно, записаться на встречу с менеджером можно уже сейчас. Просто оставьте заявку по ссылке.

Бонусы для клиентов в День открытых дверей*:

  • Скидка 200 000 рублей на однокомнатные квартиры;
  • Скидка 200 000 рублей на квартиры формата евро-двухкомнатные от 48 кв.м;
  • Скидка 250 000 рублей на студии;
  • Скидка 50% на ремонт в ванной для студий и однокомнатных квартир;
  • Ремонт в ванной в подарок получат клиенты, которые купят студию, однокомнатную квартиру и евро-двухкомнатную без скидок;
  • Рассрочка до 6 месяцев с первоначальным взносом 15%.

Как воспользоваться предложением?

Все предложения доступны только при бронировании квартиры 22 февраля и выходе на сделку до 28 марта 2025 года включительно.

Где и когда пройдет День открытых дверей?

Будущих новоселов ждут в офисе продаж по адресу: улиц Тимофея Чаркова, 83. Менеджеры будут рассказывать о проекте, квартирах и бонусах с 10:00 до 18:00 часов. Успейте забрать свою скидку, записавшись на встречу — strana-dom.com.

Фото: «Страна Девелопмент»

Если вы живете в другом городе или в этот день вас не будет в Тюмени, то менеджеры ответят на все вопросы и помогут забронировать понравившуюся квартиру в формате онлайн. Все специальные предложения также будут доступны.

Чем привлекателен дом «Юпитер» в ЖК «Звездный»?

Дом с планетарным названием «Юпитер» — самый высокий жилой дом не только в городе, но и во всей в Тюменской области. Он расположен рядом с ТРЦ «Тюмень Сити Молл», на пересечении улиц Тимофея Чаркова и Тобольский тракт. Тракт является крупной транспортной артерией и «северными воротами» региональной столицы: именно по этой улице въезжают в город из ХМАО — Югры и ЯНАО.

Фото: «Страна Девелопмент»

Дом состоит из четырех 32-этажных башен, включая минус первый этаж. Строительство завершится уже в этом году. Однако не только этажность отличает этот объект, но и неповторимая архитектура — «блоки» со смещенной осью и необычная подсветка.

Фото: «Страна Девелопмент»

Учитывая этажность дома, застройщик предусмотрел самые разные варианты видовых решений: окна в ванной и гардеробной, квартиры с большими окнами на панораму города — чем выше этаж, тем ярче эмоции от картинки за ними.

Фото: «Страна Девелопмент»

На последнем этаже представлены лоты с потолками высотой 3 метра. В доме есть и двухуровневые квартиры. А в каждой парадной будет по 4 лифта, чтобы жильцам не приходилось долго ждать.

Фото: «Страна Девелопмент»

Масштабность дома начинается с двухуровневых и многофункциональных парадных. На первом будут организованы места отдыха с мягкими диванами, а на втором предусмотрены коворкинги, где каждый может провести время за работой, встретиться с друзьями, организовать деловую встречу или просто почитать книгу.

Фото: «Страна Девелопмент»

Бонус для резидентов дома «Юпитер» — крытый переход прямо из дома, ведущий в ТЦ «Среда.Звездный» и ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Это значит, что попасть в фитнес-центр с бассейном, паркинг, МФЦ, боулинг, магазины и фудкорт можно, не выходя на улицу и не пересекая проезжую часть.

Smart-технологии станут приятным дополнением к комфортной жизни. Домофоны оборудованы функцией бесключевого доступа и системой FaceID, лифт автоматически спускается на первый этаж, когда житель дома заходит в парадную. Паркинг будет узнавать машины по номерам, а во дворах установят USB-розетки для смартфонов.

Фото: «Страна Девелопмент»

Решили, что хотите жить выше всех? Тогда выбрать подходящую квартиру и получить выгодные предложения можно в День открытых дверей, 22 февраля. Запись по ссылке.

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ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ». Проектная декларация — на сайте наш. дом.рф. strana.com.

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