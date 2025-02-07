Только один день: в самом высоком доме Тюмени можно купить квартиры со скидками

Posted 7 февраля, 08:55
Published 7 февраля, 08:55
Modified 7 февраля, 08:57
Updated 7 февраля, 08:57
Именно «Юпитер» признан самым высоким жилым зданием в Тюмени. Поэтому, чтобы не упустить шанс купить квартиру выгодно, записаться на встречу с менеджером можно уже сейчас. Просто оставьте заявку по ссылке.
Все предложения доступны только при бронировании квартиры 22 февраля и выходе на сделку до 28 марта 2025 года включительно.
Будущих новоселов ждут в офисе продаж по адресу: улиц Тимофея Чаркова, 83. Менеджеры будут рассказывать о проекте, квартирах и бонусах с 10:00 до 18:00 часов. Успейте забрать свою скидку, записавшись на встречу — strana-dom.com.
Если вы живете в другом городе или в этот день вас не будет в Тюмени, то менеджеры ответят на все вопросы и помогут забронировать понравившуюся квартиру в формате онлайн. Все специальные предложения также будут доступны.
Дом с планетарным названием «Юпитер» — самый высокий жилой дом не только в городе, но и во всей в Тюменской области. Он расположен рядом с ТРЦ «Тюмень Сити Молл», на пересечении улиц Тимофея Чаркова и Тобольский тракт. Тракт является крупной транспортной артерией и «северными воротами» региональной столицы: именно по этой улице въезжают в город из ХМАО — Югры и ЯНАО.
Дом состоит из четырех 32-этажных башен, включая минус первый этаж. Строительство завершится уже в этом году. Однако не только этажность отличает этот объект, но и неповторимая архитектура — «блоки» со смещенной осью и необычная подсветка.
Учитывая этажность дома, застройщик предусмотрел самые разные варианты видовых решений: окна в ванной и гардеробной, квартиры с большими окнами на панораму города — чем выше этаж, тем ярче эмоции от картинки за ними.
На последнем этаже представлены лоты с потолками высотой 3 метра. В доме есть и двухуровневые квартиры. А в каждой парадной будет по 4 лифта, чтобы жильцам не приходилось долго ждать.
Масштабность дома начинается с двухуровневых и многофункциональных парадных. На первом будут организованы места отдыха с мягкими диванами, а на втором предусмотрены коворкинги, где каждый может провести время за работой, встретиться с друзьями, организовать деловую встречу или просто почитать книгу.
Бонус для резидентов дома «Юпитер» — крытый переход прямо из дома, ведущий в ТЦ «Среда.Звездный» и ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Это значит, что попасть в фитнес-центр с бассейном, паркинг, МФЦ, боулинг, магазины и фудкорт можно, не выходя на улицу и не пересекая проезжую часть.
Smart-технологии станут приятным дополнением к комфортной жизни. Домофоны оборудованы функцией бесключевого доступа и системой FaceID, лифт автоматически спускается на первый этаж, когда житель дома заходит в парадную. Паркинг будет узнавать машины по номерам, а во дворах установят USB-розетки для смартфонов.
Решили, что хотите жить выше всех? Тогда выбрать подходящую квартиру и получить выгодные предложения можно в День открытых дверей, 22 февраля. Запись по ссылке.
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