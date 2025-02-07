Пьяного свердловского вахтовика высадили с поезда в Тюмени

Posted 7 февраля, 16:09
Published 7 февраля, 16:09
Modified 7 февраля, 16:11
Updated 7 февраля, 16:11
Житель Свердловской области был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы в городе Тюмени. Подробности сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.
Установлено, что мужчина после вахты возвращался домой с Ноябрьска на поезде Новый Уренгой — Пермь. Во время следования, свердловчанин неоднократно нарушал общественный порядок, распивал спиртные напитки и курил в тамбуре, на замечания проводников не реагировал.
Поездная бригада приняла решение высадить нарушителя, об инциденте сообщили в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России.
В ведомстве отметили, что мужчину поместили в помещение для задержанных и оштрафовали на 1800 рублей.
Ранее, под колеса поезда Москва — Владивосток попал 48-летний мужчина, это произошло на 2420 км перегона Безруково — Ишим. Мужчина погиб на месте.