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Posted 7 февраля, 16:09

Published 7 февраля, 16:09

Modified 7 февраля, 16:11

Updated 7 февраля, 16:11

Пьяного свердловского вахтовика высадили с поезда в Тюмени

Пьяного свердловского вахтовика высадили с поезда в Тюмени

7 февраля 2025, 16:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Инцидент
Жителя Свердловской области поместили в комнате для задержанных в линейном отделе МВД России города Тюмени. Вахтовик возвращался с Ямала на поезде, во время пути дебоширил и не реагировал на слова проводников.

Житель Свердловской области был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы в городе Тюмени. Подробности сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

Установлено, что мужчина после вахты возвращался домой с Ноябрьска на поезде Новый Уренгой — Пермь. Во время следования, свердловчанин неоднократно нарушал общественный порядок, распивал спиртные напитки и курил в тамбуре, на замечания проводников не реагировал.

Поездная бригада приняла решение высадить нарушителя, об инциденте сообщили в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России.

В ведомстве отметили, что мужчину поместили в помещение для задержанных и оштрафовали на 1800 рублей.

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Ранее, под колеса поезда Москва — Владивосток попал 48-летний мужчина, это произошло на 2420 км перегона Безруково — Ишим. Мужчина погиб на месте.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Инцидент#Штраф#Свердловская область#Пермь#Ноябрьск#Новый Уренгой#МВД#Поезд
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