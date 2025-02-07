Потеплеет до +2: в Тюмень возвращается теплая погода

Posted 7 февраля, 07:56
Published 7 февраля, 07:56
Modified 7 февраля, 07:58
Updated 7 февраля, 07:58
В субботу, 8 февраля, ожидается переменная облачность, туман, изморозь и -3…-8 днем, до -10…-20 в ночные часы.
В Тюмени в субботу метеорологи gismeteo прогнозируют солнечную погоду и -5….-11. 9 февраля среднесуточная температура воздуха в областной столице, по данным метеоролога и руководителя проекта «Погода72» Ильи Винштейна, превысит климатическую норму на 11 градусов — в дневные часы термометры покажут +2, ночью -7.
Аналогичная погода сохранится и в понедельник, 10 февраля: ожидается переменная облачность и +1….-4. Осадки в этот день маловероятны.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала этого года было установлено пять температурных рекордов, три из которых — в первых числах февраля.