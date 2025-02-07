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Posted 7 февраля, 07:56

Published 7 февраля, 07:56

Modified 7 февраля, 07:58

Updated 7 февраля, 07:58

Потеплеет до +2: в Тюмень возвращается теплая погода

Потеплеет до +2: в Тюмень возвращается теплая погода

7 февраля 2025, 07:56
Фото: 1MI.
В предстоящие выходные дни в Тюменскую область вернется теплая погода. По прогнозам метеорологов, в воскресенье, 9 февраля, на юге региона днем воздух прогреется до +2, в темное время суток столбики термометров опустятся ниже -5…-10.

В субботу, 8 февраля, ожидается переменная облачность, туман, изморозь и -3…-8 днем, до -10…-20 в ночные часы.

Фото: omsk-meteo.ru

В Тюмени в субботу метеорологи gismeteo прогнозируют солнечную погоду и -5….-11. 9 февраля среднесуточная температура воздуха в областной столице, по данным метеоролога и руководителя проекта «Погода72» Ильи Винштейна, превысит климатическую норму на 11 градусов — в дневные часы термометры покажут +2, ночью -7.

Фото: gismeteo.ru

Аналогичная погода сохранится и в понедельник, 10 февраля: ожидается переменная облачность и +1….-4. Осадки в этот день маловероятны.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала этого года было установлено пять температурных рекордов, три из которых — в первых числах февраля.

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