Почта России и Тульская область заключили соглашение о сотрудничестве на 4 года



В настоящее время на территории региона открыто 471 стационарное отделение, среди них — 146 городских и 325 сельских почтовых офисов. В Тульской области наблюдается активная интеграция цифровых сервисов, населению оказывают и широко востребованные услуги. Растет популярность получения посылок по QR-коду или в почтоматах, работают зоны самообслуживания. Как и ранее, на почте можно получить и традиционные услуги. В прошлом году в регионе обработали более 20 млн единиц писем и свыше 3,5 млн разного рода платежей. Через почту было получено более трех миллионов пенсий, пособий и единовременных соцвыплат.