Почта России и Тульская область заключили соглашение о сотрудничестве на 4 года

Posted 7 февраля, 17:52
Published 7 февраля, 17:52
Modified 7 февраля, 17:52
Updated 7 февраля, 17:52
Продолжение модернизации отделений почты, повышение доступности и качества услуг почтовой связи, внедрение новых технологий — таковы ключевые направления совместной работы руководства Тульской области и главного почтового оператора Российской Федерации. Они закреплены в рамках подписанного соглашения.
По мнению генерального директора «Почты России» Михаила Волкова, без сотрудничества с региональными властями невозможна работа «Почты России». Работая для населения, правительство Тульской области и компания решают общие задачи. «Сегодня с Дмитрием Вячеславовичем обговорили и закрепили соглашением конкретные совместные шаги по улучшению почтовой связи на территории Тульской области. Особое внимание — сельской местности, где почта является для населения центром получения не только традиционных почтовых, но и финансовых и социальных услуг. Приятно видеть, что наши приоритеты работы совпадают», — подытожил глава «Почты России».
Также он заявил о продолжении общей работы по направлениям, обозначенным в ходе встречи и в соглашении. Об этом информируют Новые Известия.
За трехлетний период в соответствии с поручением президента России от 11.09.2021 № Пр-1703 на территории Тульской области модернизировано 33 почтовых отделения. Теперь в сельских населенных пунктах региона работают комфортные офисы — почти 60 000 человек имеют доступ к современным сервисам. В новых отделениях можно не только воспользоваться привычными почтовыми и финансовыми услугами, но и с помощью бытовых медицинских приборов самостоятельно измерить показатели здоровья. В рамках программы модернизации в регионе построили первые быстровозводимые почтовые отделения. Почта продолжит обновляться на сельских территориях и в 2025 году.
По словам губернатора Дмитрия Миляева, правительство Тульской области готово к продолжению совместной работы с «Почтой России». Глава региона отмечает, что проекты можно успешно интегрировать в мероприятия региональной программы «Наш район». Ее цель — решение локальных проблем в муниципалитетах. В результате в Тульской области вырастут качество и доступность услуг почты и сократится количество жалоб со стороны населения.
В настоящее время на территории региона открыто 471 стационарное отделение, среди них — 146 городских и 325 сельских почтовых офисов. В Тульской области наблюдается активная интеграция цифровых сервисов, населению оказывают и широко востребованные услуги. Растет популярность получения посылок по QR-коду или в почтоматах, работают зоны самообслуживания. Как и ранее, на почте можно получить и традиционные услуги. В прошлом году в регионе обработали более 20 млн единиц писем и свыше 3,5 млн разного рода платежей. Через почту было получено более трех миллионов пенсий, пособий и единовременных соцвыплат.