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Posted 7 февраля, 17:32

Published 7 февраля, 17:32

Modified 7 февраля, 17:34

Updated 7 февраля, 17:34

Пассажирка авиарейса Тюмень-Москва сообщила о минировании самолета

Пассажирка авиарейса Тюмень-Москва сообщила о минировании самолета

7 февраля 2025, 17:32
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Инцидент
Самолет Тюмень-Москва задержали на несколько часов из-за сообщения о бомбе. Информацию бортпроводникам передала тюменка, которая таким образом пыталась пресечь назойливое внимание одного из пассажиров.

Авиарейс из Тюмени в Москву задержали на несколько часов из-за неудавшегося знакомства. Инцидентом послужило сообщение о бомбе у одного из пассажиров. Подробности передает telegram-канал «Авиаторщина».

31-летняя фотограф Диана М. из Тюмени должна была лететь в Москву рейсом DP6562 авиакомпании «Победа». В аэропорту Рощино с Дианой захотел познакомиться 33-летний житель Астрахани, Мамука А., который также летел в столицу. Настойчивость мужчины продолжалась и после того, как девушка дала понять, что не заинтересована знакомством.

Уже на борту самолета Мамука продолжил попытки пообщаться с тюменкой. Чтобы отвадить ухажера, Диана сообщила бортпроводникам, что у мужчины под одеждой видны провода, напоминающие взрывное устройство.

Экипаж самолёта вызвал транспортную полицию, Диану и Мамуку доставили в линейный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В результате рейс DP6562 был задержан на три часа. Вместо планового вылета в 5:30 утра, самолет покинул аэропорт только в 8:35.

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Ранее сообщалось, что с апреля открывается прямой рейс из Тюмени в Анталью. Перевозчиком выступает «Ютэйр», самолет будет курсировать раз в неделю.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Инцидент#Москва#Полиция#Победа#Задержка#Авиарейс
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