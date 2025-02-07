Пассажирка авиарейса Тюмень-Москва сообщила о минировании самолета

31-летняя фотограф Диана М. из Тюмени должна была лететь в Москву рейсом DP6562 авиакомпании «Победа». В аэропорту Рощино с Дианой захотел познакомиться 33-летний житель Астрахани, Мамука А., который также летел в столицу. Настойчивость мужчины продолжалась и после того, как девушка дала понять, что не заинтересована знакомством.