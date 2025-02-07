Пассажирка авиарейса Тюмень-Москва сообщила о минировании самолета

Posted 7 февраля, 17:32
Published 7 февраля, 17:32
Modified 7 февраля, 17:34
Updated 7 февраля, 17:34
Авиарейс из Тюмени в Москву задержали на несколько часов из-за неудавшегося знакомства. Инцидентом послужило сообщение о бомбе у одного из пассажиров. Подробности передает telegram-канал «Авиаторщина».
31-летняя фотограф Диана М. из Тюмени должна была лететь в Москву рейсом DP6562 авиакомпании «Победа». В аэропорту Рощино с Дианой захотел познакомиться 33-летний житель Астрахани, Мамука А., который также летел в столицу. Настойчивость мужчины продолжалась и после того, как девушка дала понять, что не заинтересована знакомством.
Уже на борту самолета Мамука продолжил попытки пообщаться с тюменкой. Чтобы отвадить ухажера, Диана сообщила бортпроводникам, что у мужчины под одеждой видны провода, напоминающие взрывное устройство.
Экипаж самолёта вызвал транспортную полицию, Диану и Мамуку доставили в линейный отдел полиции для выяснения обстоятельств.
В результате рейс DP6562 был задержан на три часа. Вместо планового вылета в 5:30 утра, самолет покинул аэропорт только в 8:35.
Ранее сообщалось, что с апреля открывается прямой рейс из Тюмени в Анталью. Перевозчиком выступает «Ютэйр», самолет будет курсировать раз в неделю.