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Posted 7 февраля, 02:31

Published 7 февраля, 02:31

Modified 7 февраля, 02:33

Updated 7 февраля, 02:33

Не болтать и принести хлеб — как народный календарь советует провести 7 февраля

Не болтать и принести хлеб — как народный календарь советует провести 7 февраля

7 февраля 2025, 02:31
Фото: 1MI.
Православные христиане вспоминают святителя Григория Богослова, а по народному календарю отмечают Григорьев день. Сегодня нужно делать добрые дела и соблюдать несложные, но очень важные запреты.

В этот день основные приметы связаны с разговорами. Считалось, что любые сказанные слова могут сбыться, поэтому не стоит болтать попусту — беду накличешь. Если посвятили этот день помощи другим, тоже не озвучивайте, иначе вместо справедливой награды можно получить нищету и проблемы в семье.

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Лучше говорить только о хорошем. Но не стоит озвучивать свои планы, иначе все они провалятся, или делать женщинам комплименты — можно сглазить их красоту. Предки советовали девушкам крутить за спинами фиги, как только кто-то начинал их хвалить. Мужчины, лучше подарите женщинам цветы, это станет счастливой приметой для вас обоих. И, вообще, в этот день принято приходить с подарками. Забыли подарок? Принесите домой хлеба и соли, чтобы до конца года в семье был достаток.

Нельзя стричь волосы и ногти, особенно старикам и детям — можно не дожить до весны. Лучше «стричь» деньги — Григорьев день отлично подходит для решения финансовых вопросов, заключения сделок и важных дел.

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Предки верили, что после Григория идет поворот на весну. Если идет снег, то весна будет ранней, а сильный снегопад предвещал еще и раннюю, затяжную осень. Яркие звёзды в этот день станут знаком близких морозов и вьюги, а солнечная погода означает поздний приход лета.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Погода#Приметы
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