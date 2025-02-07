Не болтать и принести хлеб — как народный календарь советует провести 7 февраля

Лучше говорить только о хорошем. Но не стоит озвучивать свои планы, иначе все они провалятся, или делать женщинам комплименты — можно сглазить их красоту. Предки советовали девушкам крутить за спинами фиги, как только кто-то начинал их хвалить. Мужчины, лучше подарите женщинам цветы, это станет счастливой приметой для вас обоих. И, вообще, в этот день принято приходить с подарками. Забыли подарок? Принесите домой хлеба и соли, чтобы до конца года в семье был достаток.