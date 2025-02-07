Миллионы в крабах. Топ-менеджер нефтяной компании осужден за взятку

Posted 7 февраля, 14:49
Published 7 февраля, 14:49
Modified 7 февраля, 14:51
Updated 7 февраля, 14:51
В Тюмени состоялось судебное заседание в отношении руководителя одного из подразделений нефтяной компании за коррупцию. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
В материалах дела указано, что подсудимый от поставщика из Владивостока взятку в размере 6 миллионов рублей. Денежная сумма предназначалась для избежания штрафов в случае просрочки товара, а также за содействие в заключении договора на поставку оборудования и материалов.
С помощью посредника деньги были переданы в пакете с морепродуктами.
Суд приговорил фигуранта к штрафу в размере 4 млн рублей с конфискацией 3 млн рублей. Помимо этого, наложен арест на имущество: квартиру в региональном центре, автомобиль, банковские счета. В общей сложности, сумма ареста составила более 24 млн рублей.