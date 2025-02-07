nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 14:49

Published 7 февраля, 14:49

Modified 7 февраля, 14:51

Updated 7 февраля, 14:51

Сотрудник нефтяной компании осужден за взятку в 6 млн рублей

Миллионы в крабах. Топ-менеджер нефтяной компании осужден за взятку

7 февраля 2025, 14:49
Фото: Изображение Midjourney.

Сотрудник нефтяной компании осужден за взятку в 6 млн рублей

Руководитель нефтяной компании отделался штрафом за взятку. У него конфисковали автомобиль и квартиру на 24 млн рублей.

В Тюмени состоялось судебное заседание в отношении руководителя одного из подразделений нефтяной компании за коррупцию. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

В материалах дела указано, что подсудимый от поставщика из Владивостока взятку в размере 6 миллионов рублей. Денежная сумма предназначалась для избежания штрафов в случае просрочки товара, а также за содействие в заключении договора на поставку оборудования и материалов.

С помощью посредника деньги были переданы в пакете с морепродуктами.

Суд приговорил фигуранта к штрафу в размере 4 млн рублей с конфискацией 3 млн рублей. Помимо этого, наложен арест на имущество: квартиру в региональном центре, автомобиль, банковские счета. В общей сложности, сумма ареста составила более 24 млн рублей.

#Ксения Мальчева#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика