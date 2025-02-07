Грипп атакует: более 3 тысяч тюменских школьников отправили на дистант

По данным Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе за последнюю неделю отмечен рост числа заболевших ОРВИ и гриппом, но эпидпорог пока не превышен. Число заболевших COVID-19, напротив, снижается — за неделю с 28 января по 4 февраля на юге региона был зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Для сравнения, неделей ранее число заболевших COVID-19 было в два раза больше.