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Posted 7 февраля, 13:55

Published 7 февраля, 13:55

Modified 7 февраля, 13:57

Updated 7 февраля, 13:57

Более 3 тысяч школьников в Тюменской области отправили на дистант

Грипп атакует: более 3 тысяч тюменских школьников отправили на дистант

7 февраля 2025, 13:55
Фото: 1MI.

Более 3 тысяч школьников в Тюменской области отправили на дистант

В связи с ростом числа заболевших в Тюменской области, на дистанционное обучение перевели 103 класса в школах. Об этом «Нашему городу» рассказали в информационном центре правительства региона.
«Всего на сегодняшний день на дистант переведены 3 тысячи 20 учащихся общеобразовательных учреждений. Кроме того, на карантин закрыто шесть групп в детских садах — дома находятся 128 малышей», — сообщили в инфоцентре.

Для приостановления занятий в сезон гриппа или ОРВИ на неделю должно отсутствовать 20% и более детей. По истечении недели срок карантина при необходимости может быть увеличен.

По данным Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе за последнюю неделю отмечен рост числа заболевших ОРВИ и гриппом, но эпидпорог пока не превышен. Число заболевших COVID-19, напротив, снижается — за неделю с 28 января по 4 февраля на юге региона был зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Для сравнения, неделей ранее число заболевших COVID-19 было в два раза больше.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые распространенные виды рака. В список вошли онкологические заболевания кожи, рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин.

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