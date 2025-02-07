Грипп атакует: более 3 тысяч тюменских школьников отправили на дистант

Posted 7 февраля, 13:55
Published 7 февраля, 13:55
Modified 7 февраля, 13:57
Updated 7 февраля, 13:57
«Всего на сегодняшний день на дистант переведены 3 тысячи 20 учащихся общеобразовательных учреждений. Кроме того, на карантин закрыто шесть групп в детских садах — дома находятся 128 малышей», — сообщили в инфоцентре.
Для приостановления занятий в сезон гриппа или ОРВИ на неделю должно отсутствовать 20% и более детей. По истечении недели срок карантина при необходимости может быть увеличен.
По данным Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе за последнюю неделю отмечен рост числа заболевших ОРВИ и гриппом, но эпидпорог пока не превышен. Число заболевших COVID-19, напротив, снижается — за неделю с 28 января по 4 февраля на юге региона был зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Для сравнения, неделей ранее число заболевших COVID-19 было в два раза больше.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые распространенные виды рака. В список вошли онкологические заболевания кожи, рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин.