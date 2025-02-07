Душевые и кафе: в Тюмени раскрыли, каким будет новый пляж на Салаирском тракте

Благоустройство планируется провести в 2025–2026 годах, но пока нет даже проекта. Мэрия готова заплатить, чтобы озеро Нижнее Кривое и территорию радом тщательно обследовали. Исполнителя будут искать с помощью торгов. В то же время вносятся изменения в градостроительную документацию, а готовый проект покажут горожанам и выставят на общественные обсуждения.