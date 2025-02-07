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Posted 7 февраля, 03:18

Published 7 февраля, 03:18

Modified 7 февраля, 03:23

Updated 7 февраля, 03:23

Тюменам рассказали подробности о новом пляже на Салаирском тракте

Душевые и кафе: в Тюмени раскрыли, каким будет новый пляж на Салаирском тракте

7 февраля 2025, 03:18
Фото: 1MI.

Тюменам рассказали подробности о новом пляже на Салаирском тракте

Городской пляж в районе озера Нижнее Кривое благоустроят, чтобы тюменцы могли насладиться разными видами отдыха. Власти рассказали, что именно будет на обновленном пляже.

Благоустройство планируется провести в 2025–2026 годах, но пока нет даже проекта. Мэрия готова заплатить, чтобы озеро Нижнее Кривое и территорию радом тщательно обследовали. Исполнителя будут искать с помощью торгов. В то же время вносятся изменения в градостроительную документацию, а готовый проект покажут горожанам и выставят на общественные обсуждения.

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Будущее место отдыха уже не будет просто пляжем, там планируется построить зоны отдыха и релаксации, спортивные площадки, игровую зону для детей, специальное место для пикников, парковку.

«На территории пляжа будут размещены пункты проката, медпомощи, спасательной службы, планируется организовать душевые, туалеты и точки питания. Разработанная инфраструктура позволит посетителям проводить на пляже целый день, наслаждаясь разнообразными видами отдыха», — рассказали в мэрии РБК Тюмень.
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Напомним, тюменские власти пообещали до мая 2025 года обустроить городской пляж на 1 200 человек за 10 млн рублей. Новая зона отдыха займет 12000 кв. м и может расположиться в районе озера Круглое. В районе озера Нижнее Кривое обещано новое место отдыха на площади 1,6 га.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Пляжи Тюмени
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