Душевые и кафе: в Тюмени раскрыли, каким будет новый пляж на Салаирском тракте

Posted 7 февраля, 03:18
Published 7 февраля, 03:18
Modified 7 февраля, 03:23
Updated 7 февраля, 03:23
Благоустройство планируется провести в 2025–2026 годах, но пока нет даже проекта. Мэрия готова заплатить, чтобы озеро Нижнее Кривое и территорию радом тщательно обследовали. Исполнителя будут искать с помощью торгов. В то же время вносятся изменения в градостроительную документацию, а готовый проект покажут горожанам и выставят на общественные обсуждения.
Будущее место отдыха уже не будет просто пляжем, там планируется построить зоны отдыха и релаксации, спортивные площадки, игровую зону для детей, специальное место для пикников, парковку.
«На территории пляжа будут размещены пункты проката, медпомощи, спасательной службы, планируется организовать душевые, туалеты и точки питания. Разработанная инфраструктура позволит посетителям проводить на пляже целый день, наслаждаясь разнообразными видами отдыха», — рассказали в мэрии РБК Тюмень.
Напомним, тюменские власти пообещали до мая 2025 года обустроить городской пляж на 1 200 человек за 10 млн рублей. Новая зона отдыха займет 12000 кв. м и может расположиться в районе озера Круглое. В районе озера Нижнее Кривое обещано новое место отдыха на площади 1,6 га.