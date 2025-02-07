«Домклик» назвал регионы со снижением цен на однушки на вторичном рынке

Posted 7 февраля, 13:53
Published 7 февраля, 13:53
Modified 7 февраля, 13:55
Updated 7 февраля, 13:55
Для вычисления медианной стоимости квадратного метра использовались данные объявлений платформы «Домклик» в период с февраля 2024 года по февраль 2025 года.
Результаты исследования показали, что наиболее заметное снижение цен на однокомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья произошло в Пермском и Красноярском краях, а также в Свердловской области, сообщает newsnn.ru. В Пермском крае стоимость квадратного метра снизилась на 4,8%, составив 81,7 тысячи рублей; в Свердловской области уменьшение составило 4,7%, и цена достигла 103,7 тысячи рублей. В Красноярском крае цены упали на 4,2%, теперь квадратный метр стоит 109,2 тысячи рублей.
Снижение цен также зафиксировано в Челябинской области, где стоимость квадратного метра упала на 2,6%, составив 88 тысяч рублей. Аналогичная тенденция наблюдаются и в Ленинградской и Московской областях: в Ленинградской области стоимость квадратного метра однокомнатных квартир уменьшилась на 2,5% и составляет 142 тысячи рублей, тогда как в Подмосковье снижение составило 2,3%, цена квадратного метра — 166 тысяч рублей.
Незначительное снижение цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке также произошло в Башкортостане. За год стоимость квадратного метра жилья этой категории снизилась на 0,3% и составила 89 тысяч рублей.