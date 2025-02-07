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Posted 7 февраля, 13:53

Published 7 февраля, 13:53

Modified 7 февраля, 13:55

Updated 7 февраля, 13:55

«Домклик» назвал регионы со снижением цен на однушки на вторичном рынке

«Домклик» назвал регионы со снижением цен на однушки на вторичном рынке

7 февраля 2025, 13:53
Фото: 1MI.
Аналитический центр «Домклик» провел исследование, в ходе которого был составлен список российских регионов, где наблюдается значительное снижение цен на квадратный метр однокомнатных квартир на вторичном рынке.

Для вычисления медианной стоимости квадратного метра использовались данные объявлений платформы «Домклик» в период с февраля 2024 года по февраль 2025 года.

Результаты исследования показали, что наиболее заметное снижение цен на однокомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья произошло в Пермском и Красноярском краях, а также в Свердловской области, сообщает newsnn.ru. В Пермском крае стоимость квадратного метра снизилась на 4,8%, составив 81,7 тысячи рублей; в Свердловской области уменьшение составило 4,7%, и цена достигла 103,7 тысячи рублей. В Красноярском крае цены упали на 4,2%, теперь квадратный метр стоит 109,2 тысячи рублей.

Снижение цен также зафиксировано в Челябинской области, где стоимость квадратного метра упала на 2,6%, составив 88 тысяч рублей. Аналогичная тенденция наблюдаются и в Ленинградской и Московской областях: в Ленинградской области стоимость квадратного метра однокомнатных квартир уменьшилась на 2,5% и составляет 142 тысячи рублей, тогда как в Подмосковье снижение составило 2,3%, цена квадратного метра — 166 тысяч рублей.

Незначительное снижение цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке также произошло в Башкортостане. За год стоимость квадратного метра жилья этой категории снизилась на 0,3% и составила 89 тысяч рублей.

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