«Домклик» назвал регионы со снижением цен на однушки на вторичном рынке

Результаты исследования показали, что наиболее заметное снижение цен на однокомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья произошло в Пермском и Красноярском краях, а также в Свердловской области, сообщает newsnn.ru. В Пермском крае стоимость квадратного метра снизилась на 4,8%, составив 81,7 тысячи рублей; в Свердловской области уменьшение составило 4,7%, и цена достигла 103,7 тысячи рублей. В Красноярском крае цены упали на 4,2%, теперь квадратный метр стоит 109,2 тысячи рублей.