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Posted 7 февраля, 15:30

Published 7 февраля, 15:30

Modified 7 февраля, 15:33

Updated 7 февраля, 15:33

Более 500 МВт дополнительной электроэнергии требуется Тюменской области

Более 500 МВт дополнительной электроэнергии требуется Тюменской области

7 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Инвестиции
В Тюменской области запланирован большой объём работ по развитию электроэнергетики. Член президиума правительства Тюменской области Павел Перевалов отметил, что необходимо пересмотреть подходы к формированию специальных программ индивидуального развития.

Тюменской области необходимо для выработки 500 МВт дополнительной электроэнергии. Об этом в ходе заседания комиссии Госсовета РФ заявил заместитель губернатора региона Павел Перевалов.

С его слов, растущие темпы развития выявили потребность региона в дополнительном отпуске мощности в объеме 500 МВт.

«Необходимо наличие в том числе конкретных договоров технологического присоединения будущих потребителей — сроки технологического присоединения в среднем составляют около двух лет», — подчеркнул Перевалов.

Павел Перевалов предложил модернизировать подход к формированию схем перспективного развития электроэнергетики (СиПР) в регионе. Он считает необходимым учитывать данные из документов территориального планирования субъектов РФ, а не только информацию о заключенных договорах технологического присоединения.

Кроме того, рассматриваются варианты развития энергосети, включая использование распределенной и мобильной генерации в отдельных районах.

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В Тюменской области приостановлен запуск производства газопоршневых установок. Немецкий партнер передумал участвовать в проекте с инвестициями на 95 млн рублей.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Электроэнергетика#Инвестиции#Павел Перевалов
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