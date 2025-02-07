Более 500 МВт дополнительной электроэнергии требуется Тюменской области

Posted 7 февраля, 15:30
Published 7 февраля, 15:30
Modified 7 февраля, 15:33
Updated 7 февраля, 15:33
Тюменской области необходимо для выработки 500 МВт дополнительной электроэнергии. Об этом в ходе заседания комиссии Госсовета РФ заявил заместитель губернатора региона Павел Перевалов.
С его слов, растущие темпы развития выявили потребность региона в дополнительном отпуске мощности в объеме 500 МВт.
«Необходимо наличие в том числе конкретных договоров технологического присоединения будущих потребителей — сроки технологического присоединения в среднем составляют около двух лет», — подчеркнул Перевалов.
Павел Перевалов предложил модернизировать подход к формированию схем перспективного развития электроэнергетики (СиПР) в регионе. Он считает необходимым учитывать данные из документов территориального планирования субъектов РФ, а не только информацию о заключенных договорах технологического присоединения.
Кроме того, рассматриваются варианты развития энергосети, включая использование распределенной и мобильной генерации в отдельных районах.
В Тюменской области приостановлен запуск производства газопоршневых установок. Немецкий партнер передумал участвовать в проекте с инвестициями на 95 млн рублей.