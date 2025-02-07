Более 500 МВт дополнительной электроэнергии требуется Тюменской области

Павел Перевалов предложил модернизировать подход к формированию схем перспективного развития электроэнергетики (СиПР) в регионе. Он считает необходимым учитывать данные из документов территориального планирования субъектов РФ, а не только информацию о заключенных договорах технологического присоединения.