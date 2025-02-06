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Posted 6 февраля, 10:55

Published 6 февраля, 10:55

Modified 6 февраля, 10:57

Updated 6 февраля, 10:57

Yandex B2B Tech запускает сервис онлайн-досок для бизнеса

Yandex B2B Tech запускает сервис онлайн-досок для бизнеса

6 февраля 2025, 10:55
Фото: Изображение Midjourney.
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Уже стартовали продажи версии, доступной по модели on-premise.

Yandex B2B Tech и Яндекс 360 для бизнеса выпустили корпоративную версию сервиса для работы с онлайн-досками. Сейчас он доступен по модели on-premise — для использования на собственных серверах клиентов, а в будущем им можно будет воспользоваться и в облаке. Приобрести лицензию можно с сегодняшнего дня на сайте Яндекс 360 для бизнеса.

Онлайн-доски пригодятся для решения самых разных рабочих задач. Например, с их помощью можно вести проекты и следить за дедлайнами, проводить мозговые штурмы, составлять карты пользовательского пути, визуализировать важные для бизнеса показатели и многое другое.

Всеми досками компании управляет администратор: через его кабинет можно настраивать доступы и отслеживать, как сотрудники взаимодействуют с сервисом. При работе с сервисом по модели on-premise все данные пользователей остаются в закрытом контуре компании и хранятся в зашифрованном виде.

Чтобы подключить онлайн-доски, нужно оставить заявку на сайте. Специалисты Яндекс 360 для бизнеса готовы рассказать о возможностях сервиса и помочь с настройкой.

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