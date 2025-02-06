Yandex B2B Tech запускает сервис онлайн-досок для бизнеса

Yandex B2B Tech и Яндекс 360 для бизнеса выпустили корпоративную версию сервиса для работы с онлайн-досками. Сейчас он доступен по модели on-premise — для использования на собственных серверах клиентов, а в будущем им можно будет воспользоваться и в облаке. Приобрести лицензию можно с сегодняшнего дня на сайте Яндекс 360 для бизнеса.