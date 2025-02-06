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Posted 6 февраля, 08:19

Published 6 февраля, 08:19

Modified 6 февраля, 13:47

Updated 6 февраля, 13:47

В Тюменскую область вернутся морозы под 20 градусов

В Тюменскую область вернутся морозы под 20 градусов

6 февраля 2025, 08:19
Фото: 1MI.
Температурные качели в Тюменской области продолжаются. Синоптики предупредили о новом похолодании.

Уже сегодня ночью в Тюмени температура опустится до -14…-16°, следует из данных центра «Фобос».

7 февраля сохранится малооблачная погода. Ночью похолодает до -14…-16°, днем столбик термометра установится на уровне -8…-10° при слабом ветре. 8 февраля ночью ожидается мороз -15…-17°, а днем температура рванет вверх до -3…-5°.

Нормальная аномалия. Какой будет погода в феврале в Тюменской области?
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В Тобольске 7 февраля также будет облачно, а температура воздуха составит ночью -6…-8°, днем -9…-11° при слабом ветре. 8 февраля ночью похолодает до -13…-15°, днем столбик термометра снова пойдет вверх: -4…-6°, ветер западный, умеренный.

В Ишиме сегодня ночью ожидается -15…-17°. 7 февраля будет облачно, небольшой ветер. Ночью приморозит до -15…-17°, днем -10…-12°. 8 февраля при умеренном ветре ночью температура опустится до -16…-18°, а днем придет потепление до -6…-8°.

Новый температурный рекорд установлен в Тюмени
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4 февраля в Тюмени побит температурный рекорд 1961 года: столбики термометров в областной столице поднялись до +2,4. Это пятый температурный максимум с начала этого года.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тобольск#Погода
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