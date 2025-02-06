В тюменском лесу бочками сливали жидкие отходы

Posted 6 февраля, 03:03
Published 6 февраля, 03:03
Modified 6 февраля, 03:05
Updated 6 февраля, 03:05
ЧП случилось недалеко от села Тоболово Ишимского района. Нарушители попали в объектив фотоловушки, установленной Ишимским лесничеством. Департамент лесного комплекса Тюменской области показал кадры того, как отходы завозят в лес, и место, куда их сливали.
«Удалось установить личности нарушителей, опорожнивших ассенизаторские бочки в лесном массиве. В отношении этих граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст. 8.31 КоАП РФ», — пояснили в департаменте.
На месте составили акты о лесонарушениях и подсчитали нанесенный природе ущерб. Эти суммы взыщут с виновником.
Как писал «Наш Город», воздух в Тюмени объявили опасным из-за загрязнения. В областной столице введена первая степень опасности.