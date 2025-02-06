В тюменском лесу бочками сливали жидкие отходы

ЧП случилось недалеко от села Тоболово Ишимского района. Нарушители попали в объектив фотоловушки, установленной Ишимским лесничеством. Департамент лесного комплекса Тюменской области показал кадры того, как отходы завозят в лес, и место, куда их сливали.