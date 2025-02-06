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Posted 6 февраля, 03:03

Published 6 февраля, 03:03

Modified 6 февраля, 03:05

Updated 6 февраля, 03:05

В тюменском лесу бочками сливали жидкие отходы

В тюменском лесу бочками сливали жидкие отходы

6 февраля 2025, 03:03
Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области.
Сотрудники лесничества поймали в лесу Ишимского района двух нарушителей, сливавших жидкие отходы прямо на поляне. Каждый опорожнил не менее одной бочки.

ЧП случилось недалеко от села Тоболово Ишимского района. Нарушители попали в объектив фотоловушки, установленной Ишимским лесничеством. Департамент лесного комплекса Тюменской области показал кадры того, как отходы завозят в лес, и место, куда их сливали.

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«Удалось установить личности нарушителей, опорожнивших ассенизаторские бочки в лесном массиве. В отношении этих граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст. 8.31 КоАП РФ», — пояснили в департаменте.
Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области

На месте составили акты о лесонарушениях и подсчитали нанесенный природе ущерб. Эти суммы взыщут с виновником.

Как писал «Наш Город», воздух в Тюмени объявили опасным из-за загрязнения. В областной столице введена первая степень опасности.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#Ишимский район#Отходы#Экологический ущерб
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