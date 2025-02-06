В Тюмени появится четырехзвездный отель Domina Tyumen за 3,5 млрд

Posted 6 февраля, 14:44
Published 6 февраля, 14:44
Modified 6 февраля, 14:46
Updated 6 февраля, 14:46
В Тюмени анонсировали строительство нового четырехзвездочного гостиничного комплекса Domina Tyumen, который профинансирует банк ДОМ.РФ.
По программе льготного кредитования банк предоставит 2,4 млрд в виде заемных денег, всего общая сумма объекта оценивается в 3,5 млрд. рублей. Сторонами уже подписан договор, заемщиком выступает ООО «ЦМТТ», об этом сообщили в «Тюменской линии» со ссылкой на пресс-службу банка.
Уточняется, что гостиничный комплекс расположится в районе Червишевского тракта. Объект будет из 13 этажей, в котором размесят конференц-залы, фитнес, ресторан и подземную парковку. Всего предусмотрено 164 гостиничных номера.
Еще в 2014 г. итальянский предприниматель Эрнесто Преатони планировал строительство комплекса в районе ТЦ «Гудвин». Подобные отели уже построены в Санкт-Петербурге и Новосибирске, а также в Германии, Италии и Египте.
900 миллионов рублей потребуется для строительства тюменского загородного отеля. Его оператором может стать управляющая компания AZIMUT Hotels.