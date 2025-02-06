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Posted 6 февраля, 14:44

Published 6 февраля, 14:44

Modified 6 февраля, 14:46

Updated 6 февраля, 14:46

В Тюмени появится четырехзвездный отель Domina Tyumen за 3,5 млрд

В Тюмени появится четырехзвездный отель Domina Tyumen за 3,5 млрд

6 февраля 2025, 14:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Банк ДОМ.РФ предоставил кредит на строительство многофункционального гостиничного комплекса Domina Tyumen. Проект оценивают в 3,5 миллиарда рублей, его построят в районе Червишевского тракта.

В Тюмени анонсировали строительство нового четырехзвездочного гостиничного комплекса Domina Tyumen, который профинансирует банк ДОМ.РФ.

По программе льготного кредитования банк предоставит 2,4 млрд в виде заемных денег, всего общая сумма объекта оценивается в 3,5 млрд. рублей. Сторонами уже подписан договор, заемщиком выступает ООО «ЦМТТ», об этом сообщили в «Тюменской линии» со ссылкой на пресс-службу банка.

Уточняется, что гостиничный комплекс расположится в районе Червишевского тракта. Объект будет из 13 этажей, в котором размесят конференц-залы, фитнес, ресторан и подземную парковку. Всего предусмотрено 164 гостиничных номера.

Еще в 2014 г. итальянский предприниматель Эрнесто Преатони планировал строительство комплекса в районе ТЦ «Гудвин». Подобные отели уже построены в Санкт-Петербурге и Новосибирске, а также в Германии, Италии и Египте.

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900 миллионов рублей потребуется для строительства тюменского загородного отеля. Его оператором может стать управляющая компания AZIMUT Hotels.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Строительство#Фитнес#Финансирование#Ресторан#Отель#Гостиничный комплекс#Банк ДОМ.РФ
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